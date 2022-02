Governo do Pará já estuda percentual de reajuste dos servidores ativos e inativos, afirma Helder

Em entrevista aos jornalistas, no final da manhã desta quarta-feira (2), o governador Helder Barbalho informou que o percentual de reajuste salarial dos servidores públicos estado do Pará está sendo estudado. Segundo ele, será respeitada a data base de abril, mas antes disso, o governo deve divulgar o percentual.

“A intenção é que o aumento seja dado a todos os servidores, ativos e inativos”, declarou o governador, durante a abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Pará.

VEJA MAIS

Em entrevista exclusiva publicada no último domingo, no Jornal O Liberal, a titular da Secretaria de Estado de Administração (Seplad) informou que o reajuste deve superar a inflação de 2021. De acordo com a secretária, os estudos estão sendo conduzidos pela própria Seplad e mais a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa).

O supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese/PA), Roberto Sena, explicou que a entidade calcula uma inflação de aproximadamente 10%, considerando o mês de abril, data base dos servidores estaduais. "Hoje, ela (inflação) está acima de 10%, mas tudo indica que nós teremos equilíbrio maior de preços, então, estamos trabalhando junto aos servidores com esse percentual aproximado".

Na tarde desta terça-feira (1), na sede da Casa Civil, representantes de entidades sindicais pertencentes ao funcionalismo público estadual estiveram reunidos com o secretário Iran Lima, quando foram abertas as negociações em torno da campanha salarial 2022. Uma nova rodada de negociações está prevista o dia 7 deste mês.

"Abrimos um canal de conversa com eles. Entregaram uma pauta de reunião, a qual iremos estudar, considerando as condições econômicas, a lei de responsabilidade de fiscal, mas definiremos os encaminhamentos a ser dado na pauta. O governo trabalha com a perspectiva do reajuste. Esperamos negociações pacíficas, vamos buscar condições para o reajuste de todos os servidores", declarou Lima.