Prefeito Daniel diz que Ananindeua vai pagar o piso salarial dos professores, que foi para R$ 3 845

O Prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, informou pelas redes sociais que o município vai continuar pagando o piso salarial dos professores este ano. Conforme portaria assinada no dia 4 de fevereiro, pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, com a presença do presidente Jair Bolsonaro, o reajuste do piso do magistério este ano é de 33,24%, subindo assim para R$ 3 845,63.

Daniel Santos fez o anuncio nesta quarta, antes de participar da entrega da Creche Unidos Venceremos, no Curuçambá, a 13ª unidade de ensino entregue revitalizada pela atual gestão municipal.

Segundo ele, a prefeitura tem como comprimisso a valorização da educação. "E valorizar a educação não é só investir estruturas boas para nossos alunos e profissionais. É investir na valorização profissional. Por isso, já passo para informar que Ananindeua, tal qual fez ano passado, esse ano seguirá pagando o piso, esse é o nosso compromisso com o profissional de educação do município", declarou.

A redação integrada de O Liberal pediu mais informações da Prefeitura sobre as negociações com a categoria e o que tem sido feito para garantir o aumento salarial de mais de 30% para os professores e aguarda um retorno.