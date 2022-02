Prefeitura de Belém negocia novo piso salarial dos professores com sindicato

Representantes da prefeitura de Belém estão reunidos na manhã desta terça-feira (22) com membros do Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Educação Pública do Pará para negociar o pagamento do novo piso salarial para os trabalhadores da categoria que atuam na rede municipal da capital paraense.

Prefeitura de Belém reafirma compromisso com o pagamento do piso salarial para os trabalhadores e trabalhadoras da educação. Equipe segue dialogando sobre possibilidades de pagamento e impactos na folha. — Prefeitura de Belém (@prefeiturabelem) February 22, 2022

No início de fevereiro, o aumento autorizado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) foi de 33,24%, elevando o pagamento mínimo aos profissionais da educação de todo o Brasil para R$ 3.845,63 em 2022.

Diversos governos estaduais e prefeituras, porém, demonstraram preocupações financeiras com os reajustes e o impacto deles para as contas públicas, cobrando apoio do governo federal para garantir os pagamentos a partir de recursos da União.

A reportagem segue apurando as informações sobre a reunião para atualizar este texto.