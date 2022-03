Governo do Pará garante reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, que passa para R$ 3.845

O governador do Pará, Helder Barbalho, garantiu que o reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores da rede pública do Estado será efetivado. “Só para recordar, quando recebi o Governo do Estado, o salário de entrada de um professor e de uma professora era de R$ 1.975. Com os sucessivos aumentos de nossa gestão, o piso passará para R$ 3.845 reais. Nós praticamente dobramos o vencimento do magistério”, declarou Helder, em vídeo compartilhado pela Secretaria de Comunicação do Governo do Estado.

A portaria que oficializou o novo piso do magistério em R$ 3.845,63, foi assinada no dia 4 de fevereiro, pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, com a presença do presidente Jair Bolsonaro.

VEJA MAIS

Municípios e estados demonstraram preocupação com o impacto que o aumento de 33,24% no salário dos professores poderia provocar aos cofres públicos. Nesta segunda, além de garantir o pagamento do piso, Helder Barbalho anunciou outras medidas, como reajuste de 10,5% no salário dos demais servidores, aposentados e pensionistas e pagamento de auxílio alimentação no valor de R$ 1 mil – hoje, a maioria dos servidores recebe R$ 600 desse auxílio.

“Tudo isso que estamos fazendo é graças a uma gestão séria e eficiente com os recursos públicos, obedecendo o planejamento e as regras do equilíbrio fiscal, que é um princípio fundamental da nossa governança, que nos permite reconhecer o valor e a importância dos nossos servidores públicos”, concluiu o governador.