Campanha salarial: governo do Pará e entidades sindicais se reúnem novamente nesta terça

Na tarde desta terça-feira (8), está prevista uma nova rodada de negociações entre Governo do Estado e representantes do Fórum das Entidades Sindicais dos Servidores Públicos do Estado do Pará. Serão discutidos uma pauta composta por 13 itens, dentre eles o reajuste salarial proposto pelo funcionalismo, que é de 24,49%. A reunião está prevista para às 14h na Casa Civil, quando os representantes do Fórum devem ser recebidos pelo secretário Iran Lima.

Nesta segunda-feira, 7, o governador Helder Barbalho anunciou o reajuste de 10,5% para os servidores estaduais, por meio do projeto de lei encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), que garante ainda o incremento no valor do auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000. Ainda usando as redes sociais, o governador garantiu o pagamento do piso nacional para os professores, com o reajuste de 33,24%.

Dos 13 pontos referentes às reivindicações apresentadas pelas entidades sindicais, ao menos 7 dizem respeito a questões salariais, dentre as quais incorporação ao abono do ensino médio, auxílio-alimentação no valor de R$ 1.275, instituição do salário mínimo regional e alteração na Lei nº 7.197/2008, que institui o auxílio-pecúnia, que garante o benefício no período da licença-saúde e licença-prêmio.

Por telefone, a reportagem falou com o presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB Pará), Cleber Rezende, para saber se a pauta sobre o reajuste já estaria contemplada com o anúncio do reajuste salarial à categoria. “O anúncio de reajuste de 10,5% aos servidores do Pará, a partir de abril, não repõem nem as perdas salariais, que são de 24,49%, no acumulado dos anos de 2019 a 1º de abril de 2022, data-base dos servidores estaduais”, argumentou.