Preço médio do botijão de gás subiu R$ 24,7 em um ano em Belém, aponta Dieese

Pesquisa divulgada nesta quinta-feira (14), pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), mostra que de março de 2021, até março deste ano, o preço médio do botijão de gás de cozinha de 13 quilos ficou R$ 24,7 mais caro em Belém, saltando de R$ 89,79 para R$ 114,56, um aumento de 27,59%. No último mês, ainda segundo o Dieese, o produto era encontrado na capital paraense com valores variando entre R$ 95 e R$ 140. Para o estudo, a entidade usou como base informações oficiais da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Somente em março na comparação com janeiro, o botijão ficou 6,01% mais caro na cidade. O estudo do Dieese aponta que, até o mês passado, quem ganhava em Belém até um salário mínimo (R$ 1.212) tinha um impacto de cerca de 9,50% por mês na compra de um botijão de gás de cozinha de 13 kg.

Porém, considerando as 15 cidades paraenses pesquisadas pelo Dieese, Redenção, Paragominas e Altamira são as que a apresentam os preços médios mais altos do Pará. Em Redenção, por exemplo, que aparece no topo da lista, o produto custa cerca de R$ 148,93, podendo ser encontrado com valores entre R$ 140,00 e R$ 150,00.

O Dieese diz que, à principio, a tendência para este mês de abril é de queda no valor do botijão de gás, uma vez que a Petrobras autorizou a redução de cerca de 6% no preço do produto.

Veja os valores do botijão de gás de cozinha em municípios do Pará (Março/2022)

Municipio / Preço Médio / Menor Preço / Maior Preço