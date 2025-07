Preço do morango dobra em Belém com viralização do 'morango do amor'

Belém enfrenta um cenário peculiar no mercado de frutas. Nas últimas semanas, o morango, mesmo em plena safra, teve o preço duplicado em alguns pontos de venda da capital paraense, em resposta a uma tendência nas redes sociais: o chamado “morango do amor”. Com o aumento da procura pela fruta — tanto por consumidores quanto por docerias —, o preço subiu e a oferta ficou comprometida, criando um cenário típico do impacto do comportamento do consumidor na dinâmica de preços e trazendo à tona o conceito de inflação por demanda.

Em um ponto de venda no bairro do Umarizal, a procura aumentou 300% nas últimas semanas. Segundo Décio Borges, sócio do comércio, o boom da fruta gerou um impacto imediato no custo de aquisição, que dobrou de um dia para o outro. “Pagamos 100% a mais pelo produto, de repente. Tivemos que recorrer ao transporte aéreo para garantir o abastecimento, o que elevou ainda mais os custos. Tudo isso para dar conta da demanda”, afirma.

“Foi um negócio que saiu do controle. Ninguém esperava. Tivemos que disputar com outros estados e, mesmo em plena safra, não conseguimos manter o abastecimento. Acabamos tendo que trazer a fruta por avião, via Brasília e São Paulo, o que elevou todos os custos”, relata.

E com todo esse aumento no custo do produto, o repasse para o cliente também cresceu. Na loja de Décio, o preço da fruta dobrou: “É inevitável o repasse, o custo subiu muito e muito rápido, por isso o aumento no valor é de 100%”.

Fenômeno econômico

Esse aumento repentino tem nome: inflação por demanda. “O que estamos vendo é um caso clássico. O produto está em safra, não há problemas climáticos ou de produção. Mas a explosão de consumo fez com que os preços disparassem localmente”, avalia o economista Everson Costa.

O fenômeno nada mais é que uma alta de preços provocada pelo aumento expressivo na procura por um produto ou serviço, sem que a oferta consiga acompanhar o ritmo. É diferente da inflação de custos, que está ligada ao aumento de insumos ou da produção. No caso do morango, o crescimento desordenado da demanda gerou uma escassez pontual e elevou os preços, mesmo durante a safra. “O TikTok e outras plataformas digitais hoje funcionam como grandes vitrines de consumo. Uma tendência que ganha visibilidade ali pode transformar completamente o comportamento do consumidor e gerar pressão sobre mercados inteiros — como ocorreu com o morango”, analisa.

O morango, que costuma ser mais consumido em datas específicas, como o Natal, agora figura entre os itens mais procurados nos pontos de venda da capital paraense. Docerias, cafeterias e ambulantes passaram a oferecer o doce feito com a fruta coberta de chocolate, mas, ao contrário do que se imagina, são os vendedores de morango in natura que estão enfrentando o maior desafio logístico e financeiro.

Hora de faturar

“Mesmo com a safra a todo vapor, não estamos dando conta. O impacto foi tão grande que tivemos que pausar temporariamente o atendimento por delivery para atender só no presencial. Nunca vi nada igual”, diz Décio.

O empresário conta que o movimento foi tão intenso que o ponto de venda bateu a meta mensal em questão de dias: “Conseguimos dobrar o faturamento em menos de uma semana. O que a gente previa vender em um mês, vendemos em poucos dias”, afirma.

A alta nos preços, no entanto, não desanimou os consumidores. O frisson segue forte e, segundo o comerciante, as vendas continuam aceleradas:“Hoje, 90% das encomendas que recebemos são feitas por doceiras ou para eventos. Muitas pessoas compram caixas inteiras”, diz.

Alerta aos empreendedores

Everson Costa também chama atenção para a necessidade de cautela dos comerciantes — tanto de doces quanto de frutas:“Esse tipo de movimento gera oportunidade de lucro, sem dúvida. Mas é importante lembrar que toda moda tem um ciclo. Quem compra grandes quantidades de insumos ou investe alto em estoque pode acabar no prejuízo se a procura cair repentinamente”, alerta.

O economista reforça que o momento exige planejamento:“Especialmente para quem está apostando na revenda da fruta ou na produção de doces”.

E o impacto não se limita ao setor de hortifrúti.“A gente está falando de um novo padrão de consumo. O digital influencia fortemente o comércio, a indústria e os serviços. As estratégias de marketing e os planos de negócio precisam levar em conta essas variações rápidas de comportamento. Quem souber reagir com inteligência a esses picos pode lucrar, mas também precisa se proteger dos riscos”, diz.

Por fim, ele orienta o consumidor a observar os preços com atenção e evitar pagar mais do que o necessário.“É importante não cair na armadilha da especulação. Se a oferta estiver limitada, vale pesquisar, comparar e esperar, se possível. A inflação por demanda é passageira na maioria dos casos. E com o tempo, o mercado costuma se reequilibrar”.