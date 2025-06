Preço do camarão cai em Belém e impulsiona vendas nas feiras

O preço do camarão em Belém vem registrando queda desde o início de 2025, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A retração foi de 1,73% em maio na comparação com abril, acumulando queda de 5,64% entre janeiro e maio e de 5,26% nos últimos 12 meses. O recuo nos valores é atribuído pelos vendedores, principalmente, à safra do camarão rosa, que vem movimentando as feiras da capital paraense.

Empreendedor no setor há sete anos, Gabriel Oliveira, de 28 anos, destaca que os preços atuais estão entre os mais acessíveis do ano. “O camarão rosa tá em alta e tá na safra, que vai mais ou menos até outubro. Com isso, os preços dele estão super acessíveis e baixando no mercado”, explica.

Gabriel Oliveira, empreendedor há sete anos no ramo de comercialização de camarão (Adriano Nascimento / especial para O Liberal)

Segundo Gabriel, o camarão rosa P ou M com casca está sendo vendido entre R$ 45 e R$ 50. Já o GG chega a R$ 70 ou R$ 80. Fora da safra, os valores podem saltar.

“Depois que ele sai da safra, ele vai para R$ 100, R$ 110. E o extra G também que hoje a gente consegue comprar por R$ 90, depois vai para R$ 150, R$ 140”, detalha.

No caso do camarão salgado, Gabriel aponta que os preços variam conforme o tipo e o público. O tamanho M custa R$ 45 no varejo e R$ 38 no atacado, enquanto o GG vai de R$ 40 a R$ 55. Ele acrescenta que o camarão sem casca pode chegar ao dobro do preço: “O com casca hoje, o tamanho G tá saindo R$ 55 e o sem casca vai praticamente pro dobro, R$ 100 a R$ 110 o quilo”.

VEJA MAIS:

A trajetória de preços é explicada também por Emerson Costa, de 37 anos, que atua há cinco anos como vendedor solo na Feira da 25, no bairro do Marco. Ele reforça a sazonalidade da produção. “Julho é o maior mês de produção, tanto faz de rosa ou camarão salgado”, diz. Segundo ele, o piso dos preços ocorre justamente nesse período. “Desde o início do ano vem diminuindo”, reforça.

Emerson vende o camarão salgado P a R$ 45 e o mais caro, salgado GG, a R$ 75. Já o rosa varia de R$ 60 a R$ 90, com destaque para o M a R$ 60. Em comparação com 2023, ele nota que o rosa está um pouco mais caro, reflexo de menor produção.

“A produção do ano passado foi maior. Então, por essa ter sido maior, o preço baixou”, observa.

Magali Tocantins, de 63 anos, tecnóloga em radiologia (Adriano Nascimento / especial para O Liberal)

O movimento nas feiras confirma o efeito nos consumidores. A tecnóloga em radiologia Magali Tocantins, de 63 anos, comprava o camarão por R$ 65 há algumas semanas. Neste mês, está pagando R$ 50. “Agora eu já estou percebendo que está mais em conta”, comenta. Apesar da queda, ela ainda acha que o preço “poderia baixar mais”.

Ana Melo, 81 anos, aposentada (Adriano Nascimento / especial para O Liberal)

Já a aposentada Ana Melo, de 81 anos, considera os valores altos, mesmo com a redução. “Tá caro, mas a gente tem que comprar”, diz. Comprando camarão salgado para o aniversário do marido, ela encontrou preços variando entre R$ 80 e R$ 100. “Até R$ 90 ainda dá. Mais do que isso, fica difícil…”, lamenta.

Preço do camarão regional fresco também recua em Belém

Além da retração registrada no IPCA, o camarão regional fresco, típico dos rios paraenses e presente em receitas como o vatapá e o arroz paraense, também apresentou queda de preço nos mercados municipais da capital. Divulgado nesta quarta-feira (18), um levantamento conjunto do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese/PA) e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Belém (Sedcon/PMB) indica que o quilo do produto foi comercializado, em média, por R$ 38,07 em maio de 2025, ante R$ 39,01 em abril, uma queda de 2,41% no mês.

Feira da 25, no bairro do Marco, é um dos pontos mais populares de comercialização do produto em Belém (Adriano Nascimento / especial para O Liberal)

No acumulado do ano, a redução foi ainda mais expressiva: 15,12% entre janeiro e maio. No entanto, no comparativo com maio de 2024, o produto ainda apresenta alta de 8,90%, já que há um ano o preço médio era de R$ 34,96. A pesquisa destaca também que os valores variam bastante entre os mercados, o que exige atenção dos consumidores na hora da compra.

📉 Variação de preços do camarão regional fresco em Belém

Mai/2024: R$ 34,96

Dez/2024: R$ 44,85

Jan/2025: R$ 39,27

Abr/2025: R$ 39,01

Mai/2025: R$ 38,07

Variação mensal (mai vs. abr/2025):

🔻 -2,41%

Acumulado no ano (jan a mai/2025):

🔻 -15,12%

Variação em 12 meses (mai/2024 a mai/2025):

🔺 +8,90%

(Fonte: Dieese/PA e Sedcon/PMB)