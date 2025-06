Peixe começa a baratear no Ver-o-Peso, mas ainda não está no preço ideal, dizem consumidores

Com a chegada de junho e o avanço do verão amazônico, os consumidores de Belém já percebem uma leve queda no preço do peixe no mercado do Ver-o-Peso, considerado o local onde se encontra o pescado mais barato da capital. A mudança marca o início da chamada “safra dos peixes”, quando a estiagem faz os rios baixarem e a concentração de peixes facilita a captura, aumentando a oferta. No entanto, apesar do alívio inicial no bolso, o cenário ainda está longe do ideal — tanto para quem compra quanto para quem vende.

Segundo o peixeiro Raimundo Nonato Costa, 70, o movimento de baixa nos preços começa neste mês, mas ainda há margem para redução. “É a safra dos peixes. No final do ano, no período do defeso, fica tudo proibido. Os peixes ficam ovados e aí o preço sobe. Agora, no segundo semestre, melhora. A partir de abril já começa a liberar a pesca”, explica. Entre as espécies mais procuradas, ele cita a dourada e a pescada gó:

“A gó era R$ 15, já dá pra encontrar a R$ 12 o quilo e ainda vai baixar mais. Pode chegar a R$ 10, até R$ 7 ou R$ 6. O filé da gó é o dobro disso”.

Raimundo Nonato Costa, 70, vendedor de peixe (Ivan Duarte / O Liberal)

A tendência, no entanto, é que os preços caiam de forma mais significativa apenas depois de julho, como explica outro peixeiro que preferiu não se identificar. “Em junho e julho, os prefeitos dos municípios da região do Salgado ‘prendem’ o peixe – gó, xaréu, serra – porque é período de férias e tem muita gente pra lá. Pra eles liberarem vir pra cá em grande quantidade e mais barato, só depois das férias escolares”, relata.

Consumidores esperam quedas maiores nos preços

A aposentada Rosimeire Santiago, 60, costuma ir ao Ver-o-Peso toda semana e já conhece bem o ritmo das variações de preço. “Ainda tá meio salgado. Ainda não tá o preço que a gente quer que fique”, disse, depois de visitar várias barracas. Ela costuma comprar dourada e gó, e encontrou o quilo da primeira por R$ 15 (inteira) e o da segunda por R$ 12.

“Pra mim, o ideal seria R$ 10 a gó, que eu já comprei desse preço, e a dourada de R$ 12. E sempre observo que a partir do segundo semestre o preço começa a melhorar. Tem as férias, o movimento de pessoas cai, aí fica mais barato”, conta.

Rosimeire Santiago, 60, aposentada (Ivan Duarte / O Liberal)

Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese/PA), um balanço atualizado com os valores médios da cesta de peixes em Belém deve ser divulgado até o final desta semana.

Preços do pescado no Ver-o-Peso (1ª semana de junho/2025)

Piramutaba : R$ 8

: R$ 8 Pescada gó : R$ 10

: R$ 10 Pescada branca (miúda): R$ 10

(miúda): R$ 10 Curimatã : R$ 10

: R$ 10 Pescada branca (graúda): R$ 13

(graúda): R$ 13 Pescada amarela : R$ 15

: R$ 15 Filé de gó : R$ 15

: R$ 15 Matrinxã : R$ 15

: R$ 15 Filé de dourada : R$ 20

: R$ 20 Gurijuba : R$ 25

: R$ 25 Filé de filhote: R$ 25

Fonte: pesquisa feita pela reportagem.