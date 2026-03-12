Planos de carreira: Prefeitura de Belém prorroga prazo de adesão de servidores

A Prefeitura de Belém enviará, nos próximos dias, um projeto de lei à Câmara Municipal que propõe a prorrogação do prazo para a manifestação dos servidores municipais sobre a adesão aos novos planos de carreira do quadro geral e do magistério. Segundo a gestão municipal, a ampliação do período de opção, que se estenderá até 31 de julho deste ano, visa garantir tempo adequado para que os profissionais possam avaliar as mudanças propostas.

A decisão do Executivo municipal surge em resposta às demandas apresentadas por entidades sindicais e pelos próprios servidores, que solicitaram a ampliação do período. O prazo inicial para a manifestação individual se encerraria nesta quinta-feira (12/3). Com a prorrogação, o governo municipal afirma que todos os trabalhadores terão tempo suficiente para analisar os impactos da escolha em suas trajetórias funcionais.

Ainda de acordo com a Prefeitura de Belém, o novo estatuto integra um conjunto de medidas de modernização administrativa da gestão municipal. Ele institui uma nova estrutura de carreiras no serviço público do município, permitindo que o servidor escolha entre permanecer no regime atual ou migrar para a nova carreira estabelecida pela legislação.

A Prefeitura reforça que a adesão ao novo plano de carreiras é uma decisão individual de cada servidor, com impacto direto na evolução funcional e nas regras de progressão. Por essa razão, a prorrogação do prazo tem como objetivo garantir que todos busquem orientações, analisem as regras da nova legislação e tomem uma decisão consciente.

A gestão municipal argumenta também que a atualização do Estatuto do Servidor faz parte de um processo mais amplo de modernização da legislação administrativa do município. O objetivo é alinhar as regras locais às normas nacionais e fortalecer a valorização do funcionalismo público, além de melhorar a qualidade dos serviços prestados à população de Belém. "A Prefeitura de Belém reafirma seu compromisso com o diálogo permanente com os servidores e com as entidades representativas, garantindo transparência e segurança jurídica durante todo o processo de implementação das novas carreiras no serviço público municipal", afirma.