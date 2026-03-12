Dia do Consumidor: Belém recebe serviços gratuitos neste domingo (15)
Programação na Praça da República oferece emissão de documentos e orientações jurídicas das 8h às 14h para marcar a data mundial da categoria
Moradores de Belém poderão acessar serviços gratuitos de orientação jurídica e emissão de documentos neste domingo (15), das 8h às 14h, na Praça da República. A ação, denominada Caravana do Consumidor, é realizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE-PA) para marcar o Dia Mundial do Consumidor. O atendimento é coordenado pelo Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon) com apoio de instituições parceiras.
O público terá acesso a encaminhamentos para a 2ª via de certidões de nascimento, casamento e óbito, além de orientações sobre planejamento financeiro. A Caravana do Consumidor também disponibilizará inscrições na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), cadastro para Microempreendedor Individual (MEI) e mediação de conflitos envolvendo serviços de água e energia.
"Com essa ação, a gente busca provocar uma reflexão nos consumidores para eles entenderem seu papel na sociedade de consumo. E não apenas do ponto de vista individual, mas também do ponto de vista coletivo. A melhor forma de trabalhar essa reflexão é por meio da informação", afirmou o coordenador do Nudecon, defensor público Cássio Bitar.
A iniciativa conta com a parceria de órgãos como o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), Equatorial Energia, Águas do Pará e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).
Serviço: Caravana do Consumidor
- Data: 15 de março (domingo)
- Horário: 8h às 14h
- Local: Praça da República (avenida Presidente Vargas, s/n)
