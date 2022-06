Perdeu o prazo? Saiba como regularizar a declaração de Imposto de Renda

Nesta terça-feira (31/05), às 23h59, foi encerrado o prazo para enviar a declaração de Imposto de Renda 2022. Para quem perdeu o prazo, ainda há chances de regularização, mas saiba que já está em dívida com a Receita Federal.

Se você faz parte do grupo que atrasou, é necessário pagar uma multa de, no mínimo, R$165,74. O valor pode chegar a até 20% dos impostos devidos. Caso necessário, a partir desta quarta-feira (01/06), o contribuinte também pode fazer a retificação de dados .

Como regularizar?

Através do site da Receita Federal, o contribuinte que perdeu o prazo para fazer a declaração pode enviar um relatório seguindo as mesmas orientações da declaração regular. Ao finalizar, o cidadão receberá uma notificação com o valor da multa e o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) referente.

O prazo para o pagamento da multa é de 30 dias e outros tributos podem ser lançados. Se o contribuinte tiver impostos para pagar, o valor é de 1% ao mês, contando a partir de maio. Caso não tenha, o valor pode ser descontado da restituição, se a pessoa tiver direito à devolução.

O que acontece se não fizer a declaração?

Além de multas, o cidadão que não fizer a declaração de Imposto de Renda pode ter restrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), o que impede de tirar passaporte, restringem o nome no mercado, impossibilidade de pedir empréstimos e até prestar concurso público.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)