Motoristas de aplicativo devem declarar o Imposto de Renda 2022? Saiba aqui

O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2022 acaba no dia 31 de maio, e muitas pessoas ainda estão com dúvidas nesse momento. Os motoristas de aplicativos são enquadrados como profissionais autônomos, sem vínculo empregatício, com recebimento de seus rendimentos por intermédio de uma empresa de aplicativo. As informações são do portal FDR.

O recolhimento do Imposto de Renda dos motoristas de aplicativo é realizado pelo carnê-leão, programa que realiza cálculo automático do valor a pagar.

Saiba por aqui em que casos é necessário realizar a declaração do Imposto de Renda sendo motorista de aplicativo:

A renda tributável para a classe é de 60% do valor total recebido pelos motoristas em suas corridas. Caso esse valor tenha ultrapassado R$ 28.559,70 no último ano, será necessário realizar a declaração. Ou seja, os trabalhadores precisam ter ganhado R$ 47.599,70 com corridas no ano anterior para precisar fazer a declaração.

Outro caso é o de motoristas de aplicativo que têm um segundo emprego. Nesse caso, o valor tributável (60% do valor ganho com corridas por aplicativo) deve ser somado ao salário. Caso ultrapasse os mais de 28 mil reais no ano, o trabalhador ou trabalhadora deverá fazer a declaração.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)