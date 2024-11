Pará vai receber mais de 600 casas da modalidade rural do Minha Casa, Minha Vida

O Ministério das Cidades, pasta comandada pelo ministro Jader Filho, anunciou a construção de mais 3.632 unidades habitacionais da modalidade rural do Minha Casa, Minha Vida. Ao todo, 75 municípios, de 14 estados brasileiros, foram contempladas pelo anúncio.

Na região norte, cidades do Pará e do Tocantins receberão 602 e 41 novos lares, respectivamente. Já no nordeste, serão construídas 2.870 novas unidades habitacionais, distribuídas por Alagoas (48), Bahia (100), Ceará (761), Maranhão (945), Paraíba (188), Pernambuco (232), Piauí (450) e Sergipe (146).

A região sudeste também foi contemplada com 13 novas moradias em Minas Gerais, enquanto, no Sul, o Paraná contará com 50 novas residências, e o Rio Grande do Sul com 41.

Os lares da modalidade rural do programa Minha Casa, Minha Vida tem como objetivo beneficiar agricultores familiares, trabalhadores rurais e comunidades tradicionais, oferecendo unidades habitacionais projetadas para atender às necessidades específicas da vida no campo, respeitando o meio ambiente e as condições locais.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)