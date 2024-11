Minha Casa Minha Vida pode chegar a 2,3 milhões de unidades até o fim de 2026, diz ministro

O ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, disse nesta quinta-feira, 14, que o programa Minha Casa Minha Vida pode chegar a 2,3 milhões de unidades construídas até o fim de 2026 em função do ritmo atual. A meta atual, lembrou, é de 2 milhões de unidades contratadas até o fim de 2026.

"Já ultrapassamos a metade da meta para 2026, tínhamos até anteontem 1,135 milhão de novas unidades contratadas, fora a retomada de obras que estavam paralisadas. E essa meta de 2 milhões deve sim ser ultrapassada. Acreditamos que podemos chegar a 2,3 milhões", disse o ministro nesta quinta.

Jader falou a jornalistas no Rio de Janeiro, em evento do G20. Ele lembrou que o programa tem sido um dos principais motores da construção civil no Brasil e que seguirá sendo porque ainda há um déficit habitacional no Brasil entre 6 e 7 milhões de unidades habitacionais.

VEJA MAIS

Corte orçamentário

Perguntado se o corte de gastos estudado pelo governo federal pode afetar a pasta das Cidades, Jader Filho disse que essa discussão ainda não chegou até ele, mas que, se for "imperativo" para o governo, o ministério fará a sua "contribuição". Ele disse que as contas da pasta estão "ajustadas".

"Entendemos que as contas do ministério estão bem ajustadas. No nosso entender, não há hoje dentro do Ministério das Cidades, vamos dizer assim, nenhuma gordura que possa ser colocada nisso (corte de gastos). Mas eu acho que nós, como governo, temos de estar unidos no processo de sinalizar para o Brasil que o governo do presidente Lula tem responsabilidade com as contas públicas", disse o ministro.