12 municípios do Pará vão receber mais 587 novas moradias do Minha Casa, Minha Vida

O Ministério das Cidades, comandado pelo ministro Jader Filho, autorizou a contratação de propostas para a construção de novas 4.397 moradias pelo Minha Casa, Minha Vida. Todas as cinco regiões brasileiras foram contempladas, conforme as portarias publicadas nesta terça-feira (05.11) no Diário Oficial da União. No Pará, foram autorizadas 14 propostas que irão garantir mais 587 unidades habitacionais em 12 municípios. As obras serão executadas com investimento do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

De acordo com a pasta das Cidades, em todo o Brasil, a expectativa é de que mais de 17 mil brasileiros de 77 municípios em 16 estados sejam atendidos.

Das propostas autorizadas, 2.899 envolvem moradias enquadradas na modalidade rural do Minha Casa, Minha Vida, que beneficia agricultores familiares, trabalhadores rurais e comunidades tradicionais, incluindo as 587 casas autorizadas no Pará. Essas unidades são projetadas para atender às necessidades específicas da vida no campo, com características que respeitam o meio ambiente e as condições locais.

As outras 1.498 unidades habitacionais aprovadas estão na modalidade urbana financiada pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), que prevê a construção de casas e apartamentos em áreas urbanas consolidadas ou em expansão, com acesso à rede elétrica, saneamento, educação, saúde, comércios e transporte público coletivo.

Veja as propostas aprovadas no Pará

Acará / Associação de Moradores e Agricultores da Vila Urucure / 50

Baião / Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Baião-PA / 50

Capitão Poço / Associação dos Pequenos Produtores(as) Rurais da Sombrinha / 50

Magalhães Barata / Instituto de Qualificação Profissional Amigos do Tauá / 50

Maracanã / Instituto Quality de Formação Profissional / 50

Oeiras do Pará / Associação dos Remanescentes de Quilombo de Igarape Preto e Baixinha / 50

Ourém / Associação Agrícola Comunitária Remanescente Quilombolas do Mocambo - ACOARQUIM / 50

Ourém / Instituto de Qualificação Profissional Amigos do Tauá / 27

Paragominas / Prefeitura Municipal / 50

São Domingos do Capim / Grupo Associativo de Luta Pela Habitação, Pesca Art. e Agric. Familiar do Estado do Pará - GASCOPA / 50

São Félix do Xingu / Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar - SINTRAF / 12

São João da Ponta / Instituto Quality de Formação Profissional / 50

Tracuateua / Associação dos Usuários da Reserva Extrativista Marinha de Tracuateua - AUREMAT / 23

Tracuateua / Associação dos Usuários da Reserva Extrativista Marinha de Tracuateua - AUREMAT / 25