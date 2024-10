Pará Negócios Experience oferece prévia da feira principal nesta quinta-feira (24/10)

O Pará Negócios Experience, que acontece nesta quinta-feira (24/10), reúne empresários da região norte em uma programação com workshops, atrações culturais diversas, incluindo show do Clube da Guitarrada e 20 expositores de diferentes setores. O evento acontece no salão nobre da Associação Comercial do Pará (ACP), das 17h30 às 22h, com entrada gratuita. O encontro desta semana é uma amostra do que será a feira principal que acontece de 29 de novembro a 1º de dezembro.

A expectativa de visitantes na Pará Negócios Experience é de até 600 pessoas por edição, somando 60 expositores até a grande feira, em novembro e dezembro, com mais de 250 expositores e mais de 30 mil visitantes. O superintendente da ACP, Lúcio Cavalcanti, destaca que a ideia central dessa prévia é promover interação e oportunidades de negócios entre os empresários. “Estamos apresentando um mix do que será a feira, com talk shows, pitches de negócios e uma vitrine para que os participantes exibam seus produtos e serviços”, afirma.

Neste ano, o encontro principal, uma das maiores feiras empresariais da região norte, traz um tema atual para a cidade: Bioeconomia e Desenvolvimento Sustentável, alinhado à COP 30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas). O tema se alinha à preparação das empresas em relação à realização do encontro climático, em novembro de 2025, na capital paraense. A Pará Negócios vai oferecer 10 mil vagas de capacitação para o público gratuitamente. Na ocasião, são aguardadas cerca de 30 mil pessoas nos três dias de evento.

“Estamos em um ano pré-Cop 30. Precisamos preparar o setor produtivo e a própria sociedade. A bioeconomia e a sustentabilidade têm alavancado e gerado negócios com aproveitamento do nosso bioma da Amazônia”, destaca Cavalcanti.