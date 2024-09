Pará Negócios Experience realiza eventos com foco em cultura e mercado

Consolidado como um dos maiores eventos de negócios da Região Norte, o Pará Negócios 2024, já começa a movimentar o setor empresarial do estado com o lançamento da Pará Negócios Experience. São eventos preparatórios, com uma pequena amostra do que o público pode aguardar na grande feira, com previsão de acontecer em novembro deste ano, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. No total serão três edições, sendo a primeira nesta sexta-feira (27/9), enquanto as demais estão programadas para os dias 29 de outubro e 14 de novembro.

Para Lúcio Cavalcanti, superintendente da Associação Comercial do Pará (ACP), o objetivo da Pará Negócios Experience é adiantar um pouco do que a grande se propõe a realizar em novembro. Ele também ressalta a oportunidade de interação, networking e geração de negócios nessa grande vitrine empresarial. "Estamos promovendo um mix do que será a feira, oferecendo talk shows com os expositores, pitch de negócios e uma vitrine para que os participantes possam apresentar seus produtos e serviços", explica Cavalcanti.

A Pará Negócios Experience será realizada no Salão Nobre da ACP, das 16h30 às 22h, com entrada gratuita. O encontro reúne 20 expositores de diferentes segmentos e tamanhos, em uma programação cultural com artistas e ritmos locais, como o carimbó. Na programação, há também desfiles de moda com temática regional, concurso de beleza e performances musicais com guitarrada. Entre os destaques, está a participação de representantes da Ilha de Mosqueiro,apresentando a moda local ao público.

A expectativa é de que o evento reúna entre 500 e 600 visitantes por edição, somando um total de 60 expositores na Pará Negócios Experience até o início oficial da feira Pará Negócios 2024, que vai acontecer de 29 de novembro a 1° de dezembro com 250 expositores e mais de 30 mil visitantes.