Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

'Não está indo na direção certa', diz Trump sobre a Europa

Presidente americano participa do Fórum Econômico Mundial na Suíça

O Liberal
fonte

Trump afirmou "amar" a Europa e disse que quer vê-la "crescer" (Reprodução/ Youtube)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (21) que a Europa não está seguindo “na direção correta”. A declaração foi feita durante discurso no Fórum Econômico Mundial, realizado em Davos, na Suíça.

“Eu amo a Europa e quero vê-la prosperar, mas ela não está indo na direção certa”, disse Trump na reunião anual do fórum, que reúne líderes políticos e econômicos de diversos países.

VEJA MAIS

image Em Davos, Trump diz que EUA são os únicos capazes de proteger a Groenlândia
Presidente participa do Fórum Econômico Mundial na Suíça em meio a pressões sobre território dinamarquês

image Trump afirma que economia dos EUA crescerá acima da projeção do FMI
Segundo Trump, o desempenho econômico dos Estados Unidos será impulsionado por políticas adotadas por seu governo

Antes da viagem a Davos, um alto funcionário da Casa Branca afirmou a repórteres que o presidente usaria o discurso para apresentar suas políticas econômicas baseadas no princípio “America First” (América Primeiro, em português). Segundo o assessor, Trump também poderia abordar temas de política externa, como a Groenlândia e a Venezuela. De acordo com o funcionário, o presidente deve falar de forma mais detalhada sobre política externa na próxima quinta-feira (22).

Na terça-feira (20), Trump declarou, durante coletiva de imprensa, que teria reuniões em Davos para tratar do território dinamarquês da Groenlândia e demonstrou otimismo quanto à possibilidade de um entendimento sobre o tema.

“Acho que vamos chegar a um acordo que agrade tanto à Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) quanto a nós. Mas precisamos disso para fins de segurança. Precisamos disso para a segurança nacional”, afirmou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Donald Trump

fórum econômico mundial

Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Davos

'Não está indo na direção certa', diz Trump sobre a Europa

Presidente americano participa do Fórum Econômico Mundial na Suíça

21.01.26 11h33

Fórum Econômico Mundial

Trump afirma que economia dos EUA crescerá acima da projeção do FMI

Segundo Trump, o desempenho econômico dos Estados Unidos será impulsionado por políticas adotadas por seu governo

21.01.26 11h12

DECISÃO

Banco Central decreta liquidação extrajudicial do Will Bank

Instituição financeira era controlada pelo Banco Master

21.01.26 10h26

Entrave comercial

Parlamento Europeu aprova medida que pode travar acordo entre UE e Mercosul

A decisão pode atrasar a aprovação do acordo em até dois anos

21.01.26 9h40

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ALUGUEL MAIS CARO

Belém é a segunda capital e a quarta cidade do Brasil com maior aumento no preço do aluguel em 2025

Cidade também registrou o metro quadrado mais caro entre as capitais monitoradas, segundo dados do Índice FipeZAP.

16.01.26 8h30

QUALIDADE DE VIDA NO PARÁ

Pará tem 7 municípios com os piores índices de qualidade de vida do Brasil

Modelo de desenvolvimento pouco inclusivo, informalidade e êxodo de jovens explicam mau desempenho no IPS 2025.

17.01.26 18h00

PREVIDÊNCIA

Reajuste do INSS para aposentados e pensionistas injeta cerca de R$ 220 milhões no Pará

Benefícios acima do mínimo sobem 3,9%, mas correção fica abaixo da inflação oficial do país

14.01.26 7h30

TRIBUTOS

Sem desconto de IR para quem recebe até R$ 5 mil, salário ‘cresce’ a partir de janeiro

Isenção e redução do Imposto de Renda em 2026 elevam salário líquido dos trabalhadores

14.01.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda