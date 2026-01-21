'Não está indo na direção certa', diz Trump sobre a Europa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (21) que a Europa não está seguindo “na direção correta”. A declaração foi feita durante discurso no Fórum Econômico Mundial, realizado em Davos, na Suíça.

“Eu amo a Europa e quero vê-la prosperar, mas ela não está indo na direção certa”, disse Trump na reunião anual do fórum, que reúne líderes políticos e econômicos de diversos países.

Antes da viagem a Davos, um alto funcionário da Casa Branca afirmou a repórteres que o presidente usaria o discurso para apresentar suas políticas econômicas baseadas no princípio “America First” (América Primeiro, em português). Segundo o assessor, Trump também poderia abordar temas de política externa, como a Groenlândia e a Venezuela. De acordo com o funcionário, o presidente deve falar de forma mais detalhada sobre política externa na próxima quinta-feira (22).

Na terça-feira (20), Trump declarou, durante coletiva de imprensa, que teria reuniões em Davos para tratar do território dinamarquês da Groenlândia e demonstrou otimismo quanto à possibilidade de um entendimento sobre o tema.

“Acho que vamos chegar a um acordo que agrade tanto à Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) quanto a nós. Mas precisamos disso para fins de segurança. Precisamos disso para a segurança nacional”, afirmou.