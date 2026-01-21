Em Davos, Trump diz que EUA são os únicos capazes de proteger a Groenlândia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (21) que “ninguém pode proteger a Groenlândia como os EUA”. A declaração foi feita durante discurso no Fórum Econômico Mundial, realizado em Davos, na Suíça.

A fala ocorreu em meio à presença de líderes europeus no evento e em um contexto de pressões políticas envolvendo o território da Groenlândia, que é administrado pela Dinamarca. Trump não detalhou quais medidas ou ações específicas estariam relacionadas à afirmação, mas voltou a destacar o papel dos Estados Unidos na segurança internacional.

O Fórum Econômico Mundial reúne anualmente chefes de Estado, autoridades governamentais e representantes do setor privado para discutir temas como economia global, segurança, meio ambiente e geopolítica. As declarações de Trump sobre a Groenlândia se inserem no debate mais amplo sobre interesses estratégicos no Ártico e as relações entre os Estados Unidos e países europeus.