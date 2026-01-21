Capa Jornal Amazônia
Trump afirma que economia dos EUA crescerá acima da projeção do FMI

Segundo Trump, o desempenho econômico dos Estados Unidos será impulsionado por políticas adotadas por seu governo

O Liberal
fonte

Durante a fala, o presidente também afirmou que pretende elevar o padrão de vida da população americana (Reprodução/Youtube)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (21) que a economia americana deve crescer o dobro do previsto pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). A declaração foi feita durante discurso no Fórum Econômico Mundial, realizado em Davos, na Suíça.

Segundo Trump, o desempenho econômico dos Estados Unidos será impulsionado por políticas adotadas por seu governo, embora não tenha detalhado quais medidas seriam responsáveis pelo crescimento acima das projeções do organismo internacional.

Durante a fala, o presidente também afirmou que pretende elevar o padrão de vida da população americana, destacando a economia como um dos principais eixos de sua agenda. As declarações ocorrem em um momento em que líderes políticos e empresariais de diferentes países participam do fórum para discutir perspectivas econômicas globais, comércio internacional e desafios geopolíticos.

O FMI divulga periodicamente projeções de crescimento para as principais economias do mundo, que servem de referência para governos e mercados. As estimativas citadas por Trump não foram detalhadas durante o discurso, e o organismo internacional ainda não se manifestou sobre as declarações do presidente americano.

