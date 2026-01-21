Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Israel: Netanyahu aceita convite de Trump para fazer parte do 'Conselho da Paz' sobre Gaza

O "Conselho da Paz" foi originalmente concebido para que líderes mundiais supervisionem o plano de cessar-fogo na Faixa de Gaza

Redação O Liberal com informações da AE

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, concordou nesta quarta-feira (21) em se juntar ao "Conselho da Paz". A iniciativa foi elaborada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A decisão de Netanyahu ocorre apesar de o governo israelense ter criticado previamente a inclusão da Turquia no Comitê Executivo da iniciativa de paz.

Inicialmente, o "Conselho da Paz" foi concebido para que líderes mundiais supervisionassem o plano de cessar-fogo na Faixa de Gaza. Trump, no entanto, expandiu os convites a dezenas de nações.

Escopo global do "Conselho da Paz"

O presidente norte-americano sugeriu que o órgão passará a mediar conflitos globais. A ideia é que funcione de forma semelhante ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).

Detalhes adicionais sobre o "Conselho da Paz" serão anunciados por Donald Trump na quinta-feira, 22. A divulgação está prevista para ocorrer durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

FAIXA DE GAZA/TRUMP/CONSELHO DA PAZ

Israel: Netanyahu
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

ACEITAÇÃO

Israel: Netanyahu aceita convite de Trump para fazer parte do 'Conselho da Paz' sobre Gaza

O "Conselho da Paz" foi originalmente concebido para que líderes mundiais supervisionem o plano de cessar-fogo na Faixa de Gaza

21.01.26 7h28

mundo

Ministro do Irã ameaça resposta caso país seja atacado novamente

Essa foi a ameaça mais direta até agora contra os Estados Unidos após a sangrenta repressão de Teerã contra os manifestantes

21.01.26 7h28

Após trocar de avião por problema elétrico, Trump retoma viagem para Davos

21.01.26 7h23

Trump assina ordem para que grandes investidores institucionais não comprem casas unifamiliares

20.01.26 22h13

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Homem forja o próprio funeral e chega de helicóptero na cerimônia para ‘dar uma lição’ à família

O influenciador David Baerten, de 45 anos, disse que, entre os familiares, ninguém o vê

15.01.26 8h57

sentença

Iraniano que será executado foi julgado sem defesa e teve minutos para se despedir da família

A sentença de Erfan é Moharebeh, chamada de "inimizade contra Deus", considerada de alta gravidade e passível de pena de morte

13.01.26 20h18

MUNDO

Presidente interina da Venezuela afirma que libertação de prisioneiros não foi finalizada

"Até hoje, podemos dizer que já somam 406 liberações previstas nestes dias", destacou.

14.01.26 16h07

MUNDO

Quem é Erfan Soltani, manifestante iraniano condenado à execução nesta quarta-feira

O jovem não teve a oportunidade de se defender antes do veredito, e seus familiares puderam visitá-lo por apenas 10 minutos

14.01.26 10h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda