Israel faz nova onda de ataques contra Líbano e mira instalações militares do Hezbollah

As Forças de Defesa de Israel (IDF) realizaram uma nova onda de ataques em diversas áreas do Líbano, na madrugada deste sábado, 7, para enfraquecer as capacidades do grupo xiita Hezbollah, em mensagem enviada via Telegram. As ofensivas tiveram como alvos lançadores de foguetes, depósitos de armas e outras instalações militares da organização libanesa.

De acordo com o texto, as IDF estão operando com determinação contra o Hezbollah em resposta à decisão do grupo de atacar Israel a mando do regime iraniano. "As IDF não tolerarão qualquer dano aos residentes do Estado de Israel", reiterou.

Em outra mensagem, as forças israelenses disseram que as operações realizadas nas primeiras horas do dia também buscavam localizar vestígios relacionados ao navegador desaparecido Ron Arad. Nenhum integrante foi ferido e nenhum vestígio relacionado ao navegador foi encontrado no local das buscas.

"As IDF continuarão a operar incansavelmente, dia e noite, movidas por um profundo compromisso em trazer todos os filhos de Israel, os caídos e os desaparecidos, de volta para casa, para o Estado de Israel", acrescentou.