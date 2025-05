Mães e filhos que trabalham juntos: transformação de vínculo materno em parceria profissional

No mês em que se comemora o dia das mães, histórias de parceria, afeto e profissionalismo ganham destaque entre mulheres que compartilham não só o lar, mas também o ambiente de trabalho com seus filhos. São laços que transcendem o afeto familiar e se consolidam também com relações de confiança, aprendizado mútuo e sucesso profissional.

Uma dessas histórias vem de Belém, onde mãe e filho dividem a rotina de um escritório de advocacia localizado no centro da cidade. O escritório deles nasceu em 2017, idealizado por Lucas Sá, que à época era chefe do setor jurídico de um banco. Após a aposentadoria de sua mãe, Maria Chrisantina, ele a convidou para integrar uma sociedade e comandar a área cível e empresarial da mesma.

A escolha pelo mesmo caminho profissional aproximou ainda mais os dois (Wagner Santana)

“Começamos a trabalhar juntos em um ambiente de muito respeito, enriquecedor e gratificante. Trabalhar com meu filho tem sido um grande presente de Nossa Senhora de Nazaré. Me sinto extremamente abençoada por essa maravilhosa oportunidade”, afirma Maria Chrisantina, emocionada ao falar do filho e sócio.

Lucas, por sua vez, não poupa admiração pela mãe. “Advogar ao lado da minha mãe é uma bênção. Ela é um exemplo diário de humanidade e profissionalismo, a respeito por seus 40 anos de carreira na advocacia e também porque é minha mãe. A maneira como ela trata clientes e colegas é uma verdadeira aula de atenção, humanidade e consideração por aqueles que confiam no nosso trabalho e na gente”, diz.

Além da sintonia emocional, a dupla também encontrou eficiência nos negócios. A confiança mútua, a comunicação direta e a definição clara de papéis tornaram o escritório mais ágil e competitivo. “Nossa estrutura nos permite tomar decisões rápidas e implementar estratégias com segurança. Isso impacta diretamente na qualidade do serviço que entregamos”, explica Maria Chrisantina.

O filho Lucas conta que sente completude ao trabalhar ao lado da mãe, já que os dois possuem especializações diferentes no ramo do direito. "Minha mãe é especializada na área do direito civil, enquanto eu sou da penal. Sinto uma completude em tê-la do lado", relata.

Mas não são apenas nos tribunais que mães e filhos constroem parcerias de sucesso. Em um consultório odontológico de Ananindeua, a dentista Carla Mendonça e sua filha, Laura Mendonça, de 22 anos, mostram que o trabalho em família também pode florescer na área da saúde.

Carla é cirurgiã-dentista há mais de 15 anos e viu na filha não apenas uma assistente, mas uma parceira de confiança para gerir seu consultório. “A Laura sempre me acompanhou nas tarefas do consultório, e via minha rotina desde pequena. Quando terminou o ensino médio e decidiu cursar Administração, percebi que seria a pessoa ideal para assumir a secretaria e o atendimento. Ninguém conhece meu jeito de trabalhar como ela, então quem melhor que ela para fazer isso?”, comenta Carla.

Laura, por sua vez, enxerga a oportunidade como um processo de aprendizado contínuo. “Minha mãe é muito exigente, mas também é paciente. Estar ao lado dela no consultório tem me ensinado muito sobre disciplina, empatia e responsabilidade. Também aprendi a lidar melhor com as pessoas, algo essencial no atendimento ao público e na minha área de formação”, relata.

Trabalhar com alguém da família, no entanto, também exige equilíbrio. “É importante saber separar os papéis. No consultório, ela é minha chefe, mas em casa, voltamos a ser mãe e filha. Essa separação ajuda a manter a harmonia”, revela Laura.

Essas histórias mostram que o trabalho entre mães e filhos pode ser mais do que uma simples parceria: é uma extensão dos valores cultivados em casa, agora aplicados no ambiente profissional. Confiança, respeito, admiração e amor são os pilares que sustentam essas relações, fazendo da convivência diária um poderoso instrumento de crescimento mútuo, dentro e fora do expediente.