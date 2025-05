Mães superam desafios e conquistam espaço no mercado por meio do empreendedorismo

No cenário atual, as mulheres têm se destacado cada vez mais no mundo dos negócios, especialmente as mães empreendedoras que, além de gerenciar suas empresas, enfrentam o desafio diário de conciliar a vida profissional com as responsabilidades familiares. Este é o caso de Rita Assef e Heloisa Sarmenta, duas mulheres que com coragem e determinação, transformaram suas realidades e se tornaram exemplos de superação e sucesso.

Rita Assef iniciou sua trajetória empreendedora aos 15 anos, movida pela necessidade de conquistar sua independência financeira em uma família numerosa. "Comecei a vender aos 15 anos, como éramos muitos filhos, tudo era difícil, e eu queria ter as minhas coisas, independente dos meus pais", relembra Rita. Essa decisão marcou o início de uma jornada que a levou a abrir sua própria loja de artigos femininos, especializada em confecção e acessórios.

Heloisa com a filha Eloá (Foto: Cláudio Pinheiro | O Liberal)

Conciliar a maternidade com o negócio não foi tarefa fácil. Rita destaca que a necessidade de oferecer uma boa qualidade de vida a filha a impulsionou a se dedicar ainda mais ao trabalho. "A necessidade obriga a fazer tudo pra dar uma qualidade de vida melhor a um filho", afirma. Apesar das dificuldades, ela encontrou equilíbrio entre os dois mundos, sempre com foco no bem-estar de sua família.

Atualmente, Rita enfrenta os desafios do varejo, como a queda nas vendas devido à instabilidade econômica. "Trabalhar com o varejo é um desafio diário, principalmente, saber lidar com a falta da circulação de dinheiro", observa a empreendedora. Mesmo assim, ela mantém sua paixão pelo que faz, ajustando-se às mudanças do mercado e buscando sempre oferecer produtos de qualidade a preços justos.

Heloisa Sarmenta é outro exemplo de mãe empreendedora que, diante das adversidades, encontrou no empreendedorismo uma forma de manter-se no mercado ganhando seu próprio dinheiro. Há oito anos, ela iniciou sua jornada empreendedora com a venda de brigadeiros, atividade que conciliava com os cuidados com seu filho pequeno e com seu lar. "Comecei a empreender há oito anos atrás por uma necessidade e também porque eu não tinha ninguém com quem deixar o meu filho, que hoje já tem oito anos", conta Heloisa.

Com o tempo, ela expandiu seus negócios, alugando um ponto comercial e, posteriormente, adquirindo-o. Hoje, além de vender brigadeiros, ela também oferece crepes e está iniciando um serviço de café da manhã. "Inclusive, estou até preparando para o dia das mães diversas cestas", revela. Heloisa não limita suas atividades a um único ramo; ela empreende de várias formas, sempre buscando novas oportunidades de negócio.

Ela destaca que, apesar das dificuldades, é possível conciliar as múltiplas funções de mãe, esposa, dona de casa e empresária. "Não é fácil, mas é possível, né? Se você tiver força de vontade e coragem, você chega lá, você consegue alcançar seu objetivo", afirma.

Desafios comuns e superações

A realidade de Rita e Heloisa reflete a de muitas mães empreendedoras no Brasil. Segundo uma pesquisa do Serasa, 81% das mães solteiras já precisaram recorrer a algum tipo de trabalho informal para complementar a renda, especialmente trabalhos com limpeza (38%). Além disso, 90% das casadas ou em união estável entendem que equilibrar as tarefas domésticas e profissionais ainda é um desafio. Esses dados evidenciam as dificuldades enfrentadas pelas mulheres que buscam equilibrar a vida profissional com as responsabilidades familiares.

Apesar dos obstáculos, muitas mães encontram no empreendedorismo uma forma de alcançar a autonomia financeira e realizar seus sonhos. Rita, por exemplo, destaca a importância de se manter atualizada e focada no que está em alta no mercado. "Eu sempre foquei e foco com o que está em alta, fico ligada nas novidades e as trago pra a loja", afirma.

O futuro das mães empreendedoras

O futuro para as mães empreendedoras parece promissor. As entrevistadas, por exemplo, mostraram que com dedicação e coragem é possível alcançar grandes conquistas, ainda que começando com um pequeno negócio.

Rita Assef e Heloisa Akmos são exemplos inspiradores de mães que superaram desafios e conquistaram seu espaço no mundo empresarial. Elas demonstram que, mesmo diante das adversidades, é possível equilibrar a vida profissional com as responsabilidades de der mãe e alcançar o sucesso. Suas histórias reforçam a importância do empreendedorismo feminino e a necessidade de apoio e reconhecimento para que mais mulheres possam trilhar esse caminho e obter, não somente a independência, mas também a completude.