Lula comemora aprovação da isenção do IR: É justiça tributária

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi às redes sociais comemorar a aprovação no Congresso, por unanimidade, da isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil. "O nome disso é justiça tributária", celebrou.

Lula agradeceu ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e ao relator do projeto no Senado, Renan Calheiros (MDB-AL). "Hoje é um dia histórico. Demos um passo decisivo para um país mais justo, com um sistema tributário que torna a contribuição mais equilibrada e reconhece o esforço de todos que ajudam a construir o Brasil", afirmou.

De acordo com o presidente, "milhões de pessoas que vivem de seu trabalho não precisarão mais pagar o Imposto de Renda ou terão imposto reduzido, garantindo mais dinheiro no bolso" e "quem ganha muito vai contribuir com a sua justa parte".