O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

ACP é declarada Patrimônio Cultural Imaterial do Pará por lei estadual

Associação Comercial do Pará é reconhecida pela relevância histórica, social e econômica para o desenvolvimento do Pará

Associação Comercial do Pará é uma das mais antigas do país. Na imagem, evento no Salão Nobre da ACP no ano passado. (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

A Associação Comercial do Pará (ACP) vai completar 207 anos em 2026, e acaba de ser oficialmente declarada Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Pará, por meio da Lei nº 11.314, de 7 de janeiro de 2026.

A iniciativa partiu de proposta apresentada na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) pelo deputado estadual Fábio Freitas e foi sancionada pelo governador do Estado, reconhecendo a relevância histórica, social e econômica da ACP para o desenvolvimento do Pará.

Com a nova legislação, o Estado passa a reconhecer formalmente a contribuição da Associação Comercial do Pará como instituição fundamental na promoção do empreendedorismo, do fortalecimento do setor produtivo  ao longo de sua trajetória.

O título de Patrimônio Cultural Imaterial reforça o papel da ACP como agente de transformação, diálogo e progresso, consolidando sua importância na memória e na identidade paraense.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

