Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Lula: Caso Master é importante porque 'chegamos nos magnatas da corrupção'

O presidente voltou a defender a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente Lula (Agência Brasil/Marcelo Camargo)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), voltou a mencionar nesta sexta-feira, 6, o Banco Master para defender a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública e a punição do que chamou de "magnatas do crime".

"É por isso que essa história do Banco Master é importante. A Operação Carbono Oculto é importante, é porque nós chegamos nos magnatas da corrupção. E aí mexe com a gente e... Uma coisa é fazer os pobres na periferia e outra coisa é chegar nos magnatas, que muitas vezes nem moram no Brasil", declarou ele, durante entrevista ao programa Alô, Juca, da TV Aratu.

Na quinta, 5, Lula já havia dito que falou ao presidente do Master, Daniel Vorcaro, que não haveria "posição política" a favor ou contra a empresa, mas, sim, uma "investigação técnica", em encontro que o petista teve com o banqueiro, mediado pelo ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, em dezembro de 2024.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CASO MASTER

BC

LIQUIDAÇÃO

Lula

corrupção

combate
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

trabalho

Escala 6x1 não tem impacto fiscal, mas tarifa zero tem, diz Haddad, citando medida sustentável

O ministro citou a aprovação de projetos, como o aumento da isenção do Imposto de Renda para salários até R$ 5 mil

06.02.26 16h59

punição

Lula: Caso Master é importante porque 'chegamos nos magnatas da corrupção'

O presidente voltou a defender a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública

06.02.26 14h25

justiça social

Haddad defende avaliar se renda básica não fica mais barata do que programas sociais

Segundo o ministro, a ideia "é cada vez mais atual" e precisa ser debatida para saber se compensa mais que os programas sociais vigentes

06.02.26 13h35

VEÍCULOS

Vendas de motos no Pará crescem quase 40% e superam média nacional

Balanço da Fenabrave aponta 12.094 emplacamentos no estado em janeiro de 2026. Em Belém, busca por renda extra e fuga do trânsito motivam os consumidores.

06.02.26 7h00

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

INVERNO AMAZÔNICO

Robótica agrícola avança no Pará e promete transformar a colheita do açaí

Com robôs escalando palmeiras e operadores treinados em minutos, o estado dá passos firmes rumo a uma nova era no campo.

01.02.26 6h30

TRIBUTOS

Pará lidera arrecadação de impostos no Norte, mas contribuinte questiona retorno em serviços

Estado já somou R$ 6 bilhões em impostos nos primeiros 30 dias de 2026. Empreendedores relatam carga tributária de até 40% em equipamentos e precariedade na infraestrutura pública.

31.01.26 17h00

Economia

Caso Banpará – Master mobiliza parlamentares no Pará

Banpará investiu mais de R$ 90 milhões em fundo ligado ao Banco Master

27.01.26 7h15

ECONOMIA

Investimentos em 2026: como começar e onde aplicar diante dos juros altos

Com Selic ainda elevada e expectativa de mudanças no cenário econômico, especialistas orientam iniciantes e analisam tendências para quem quer investir melhor neste ano

01.02.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda