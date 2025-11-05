Capa Jornal Amazônia
Plenário do Senado inicia sessão para votar isenção do IR para salários de até R$ 5 mil

O projeto aumenta a faixa de isenção do Imposto de Renda para salários de até R$ 5 mil e estabelece descontos sobre rendas de R$ 5 mil até R$ 7.350.

Estadão Conteúdo

O plenário do Senado Federal iniciou no período da tarde desta quarta-feira, 5, a sessão deliberativa que analisará o Projeto de Lei 1.087/2025, que amplia a isenção do Imposto de Renda (IR) para salários de até R$ 5 mil. Caso aprovado sem mudanças, o texto seguirá para sanção.

Mais cedo, o projeto relatado pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL) foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) com todos os pontos incluídos pela Câmara, incluindo os criticados pelo relator no Senado, Renan Calheiros (MDB-AL).

O projeto aumenta a faixa de isenção do Imposto de Renda para salários de até R$ 5 mil e estabelece descontos sobre rendas de R$ 5 mil até R$ 7.350. Contribuintes que tiverem rendimentos tributáveis superiores a R$ 7.350 não terão redução no imposto devido.

A principal compensação será com uma tributação mínima para as pessoas físicas com altas rendas. Para rendimentos superiores a R$ 600 mil e inferiores a R$ 1,2 milhão, a alíquota crescerá de zero a 10%, seguindo uma fórmula definida no texto. Já para os rendimentos iguais ou superiores a R$ 1,2 milhão, a alíquota será de 10%.

