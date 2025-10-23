Mais de 6,6 mil paraenses recebem restituição residual do IRPF; veja como consultar o pagamento

No Pará, 6.659 contribuintes terão direito à restituição residual do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao mês de outubro de 2025. O valor total destinado ao estado é de R$ 15,5 milhões, segundo a Receita Federal. A consulta ao lote será liberada nesta sexta-feira (24), a partir das 10h, no site do órgão.

Na 2ª Região Fiscal, que reúne Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima, 13.302 contribuintes receberão um total de R$ 30,9 milhões. No Pará, a maior parte das restituições será paga a contribuintes atendidos pela Delegacia da Receita Federal em Belém e unidades vinculadas, que somam 3.758 pessoas e R$ 11,4 milhões em créditos. Em Marabá, serão beneficiados 1.978 contribuintes com R$ 2,8 milhões, enquanto em Santarém 923 contribuintes receberão R$ 1,2 milhão.

VEJA MAIS

Lote contempla valores de declarações fora do prazo

O lote residual de outubro contempla restituições de declarações de 2025 entregues fora do prazo, com pendências já regularizadas, além de valores residuais de exercícios anteriores. Em todo o país, o crédito bancário será realizado no dia 31 de outubro, beneficiando 248.894 contribuintes. O valor total das restituições soma R$ 602,9 milhões.

Desse montante, R$ 349,3 milhões serão pagos a contribuintes com prioridade legal, como idosos, pessoas com deficiência ou doença grave e professores. Entre os prioritários, estão 6.627 idosos acima de 80 anos, 36.714 contribuintes entre 60 e 79 anos, 5.040 pessoas com deficiência física ou mental e 10.871 professores. Outros 158.775 contribuintes que optaram pela declaração pré-preenchida ou por receber via PIX também foram incluídos no lote.

Como consultar e reagendar o pagamento

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar o portal da Receita Federal (www.gov.br/receitafederal), clicar em “Meu Imposto de Renda” e depois em “Consultar a Restituição”. O site oferece uma consulta simplificada ou detalhada, por meio do e-CAC, onde é possível verificar eventuais pendências e, se necessário, retificar a declaração.

Também é possível consultar a liberação das restituições e verificar a situação do CPF pelo aplicativo da Receita Federal, disponível para tablets e smartphones. O crédito será depositado apenas em conta bancária de titularidade do contribuinte, conforme as normas de segurança da Receita.

Caso o pagamento não seja efetivado por erro nos dados bancários ou problemas na conta, o valor poderá ser reagendado junto ao Banco do Brasil no prazo de até um ano após a primeira tentativa de crédito. O reagendamento pode ser feito pelo Portal BB (www.bb.com.br/irpf) ou pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (deficientes auditivos). O contribuinte deve informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração.

Se o valor não for resgatado dentro de um ano, é necessário solicitá-lo novamente pelo Portal e-CAC, na seção “Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda > Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

A Receita reforça que os contribuintes devem manter seus dados bancários atualizados e consultar regularmente o andamento de suas declarações para evitar atrasos no recebimento.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia