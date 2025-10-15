iPhone por R$ 300? Veja como conseguir participar do Leilão da Receita

Já imaginou poder pagar apenas R$ 300 por um iPhone 11 que normalmente custa o valor de R$ 1500 no mercado tecnológico? Pois isso pode acontecer, a Receita Federal realizará um leilão especial com diversos itens que foram apreendidos ou abandonados em algum momento pelos proprietários. Além de celulares, a iniciativa também leiloará outros objetos eletrônicos, como macbooks e applewatches.

Os interessados que desejarem participar do leilão podem enviar suas propostas, de modo online, dentro de um prazo que vai desde às 8h do dia 23 de outubro até às 21h do dia 27 do mesmo mês. Na ação, poderão se inscrever pessoas físicas e jurídicas, que terão liberdade para comercializar os produtos e fazer lances para parte dos lotes: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.

Quem pode participar?

Para pessoas físicas:

Ter 18 anos ou mais ou ser emancipado;

ou mais ou ser emancipado; Estar inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

Possuir selo de confiabilidade Prata ou Ouro no gov.br.

Para pessoas jurídicas:

O procurador da empresa ou responsável legal deve possuir selo de confiabilidade Prata, ou Ouro no gov.br;

Estar com o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) regularizado.

Como se inscrever?

Acesse o Sistema de Leilão Eletrônico do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

Ao entrar na página, selecione o edital do leilão de número 0800100/000007/2025 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 8ª REGIÃO FISCAL;

Escolha o lote que você deseja fazer o seu lance no leilão e clique em “Incluir proposta”;

Leia e aceite os termos e condições apresentados pela Receita Federal;

Inclua o valor do lance, que necessariamente precisa ser maior que o preço já apresentado;

E pronto! Você poderá apresentar apenas uma proposta por lote e poderá modificá-la ou excluí-la até a data prevista para ocorrer o Leilão da Receita.

Confira os lotes do leilão que contêm eletrônicos:

Lote 6: iPhone 11 a partir de R$ 300;

iPhone 11 a partir de R$ 300; Lote 4: iPhone 3 Pro a partir de R$ 900;

iPhone 3 Pro a partir de R$ 900; Lote 9: Applewacth a partir de R$ 1.600;

Applewacth a partir de R$ 1.600; Lote 112: Macbook Pro a partir de R$ 1.800.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)