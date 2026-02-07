Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Reajuste no preço dos medicamentos pressiona orçamento familiar

Mesmo considerado baixo, aumento previsto para 2026 preocupa quem depende de remédios contínuos e compromete renda de idosos e pacientes crônicos

Jéssica Camila e Fabyo Cruz
fonte

Aumento anual dos preços dos medicamentos deve chegar a até 3,66% em 2026 (Banco de Imagens/Pexels)

O reajuste anual dos medicamentos, previsto para chegar a até 3,66% em 2026, deve impactar diretamente o orçamento de milhares de brasileiros que dependem de tratamentos contínuos. Embora seja considerado um dos menores aumentos dos últimos anos, o novo percentual preocupa consumidores que já enfrentam dificuldades para manter a regularidade no uso dos remédios.

O percentual é calculado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país, além de fatores como custos de energia, variação cambial, produtividade e nível de concorrência entre medicamentos. A estimativa foi projetada pela consultoria SimTax e ainda depende de confirmação oficial da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (Cmed), prevista até 31 de março.

Para quem faz uso contínuo de medicamentos, mesmo um reajuste considerado baixo pode gerar efeitos significativos ao longo do tempo. No Pará, o administrador de empresas Eberth Wanghon, 39 anos, afirma que o impacto é inevitável. “Impacta sim, porque eu faço uso contínuo de medicamentos para pressão alta e colesterol. Mesmo um reajuste aparentemente pequeno pesa no orçamento ao longo dos meses, já que são gastos fixos e inevitáveis”, diz.

Ele conta que o aumento obriga a reorganizar as finanças pessoais. “Já precisei apertar o orçamento em outras áreas para conseguir manter o tratamento em dia”, afirma. Eberth também relata que busca alternativas para reduzir custos. “Sempre pesquiso preços e, quando possível, opto por genéricos ou marcas mais acessíveis, desde que tenham a mesma eficácia e orientação médica”, completa.

A contadora Helida Natalie, 49 anos, também sente o impacto no dia a dia. “Um reajuste de 3,66% nos medicamentos pode parecer pequeno à primeira vista, mas no dia a dia ele aperta o orçamento, especialmente se você usa remédios de forma contínua”, afirma. Para economizar, ela recorre a medicamentos similares e genéricos. Na avaliação dela, o reajuste não acompanha a realidade econômica da população. “Não é justo, tendo em vista que a renda já é comprometida com despesas básicas”, afirma.

Entre os mais afetados estão os idosos, que frequentemente precisam de múltiplos tratamentos. A aposentada Raimunda Almeida, de 79 anos, relata que o gasto com medicamentos é uma prioridade absoluta. “Eu não posso deixar de tomar meus remédios, minha medicação, que é para a minha saúde”, afirma.

Ela conta que já chegou a gastar valores elevados para manter o tratamento. “Eu tive um mês até de pagar 700 reais de remédio, mas graças a Deus é prioridade na minha vida”, relata. Apesar das dificuldades, ela não interrompe o tratamento. “Até uma vez eu só faltei chorar lá no caixa. Atualmente, só estava dando para comprar remédio”, lembra. Segundo Raimunda, mesmo com o peso no orçamento, não há alternativa. “Justo não é, né? Mas a gente faz o quê? É difícil”, diz.

Além do reajuste regulado, especialistas alertam que o aumento real percebido pelo consumidor pode variar. Isso porque o percentual autorizado pela CMED representa um teto máximo, e alguns medicamentos podem sofrer reajustes maiores dependendo da estratégia das indústrias e do preço praticado no mercado.

Mesmo com o aumento considerado moderado, o impacto social é significativo. Para pacientes com doenças crônicas, idosos e pessoas com renda limitada, qualquer reajuste representa mais um desafio na manutenção da saúde — transformando um direito básico em um custo cada vez mais difícil de sustentar.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

reajuste anual dos medicamentos

orçamento dos brasileiros

aumento previsto para 2026
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

SAÚDE

Reajuste no preço dos medicamentos pressiona orçamento familiar

Mesmo considerado baixo, aumento previsto para 2026 preocupa quem depende de remédios contínuos e compromete renda de idosos e pacientes crônicos

07.02.26 8h00

SERVIÇO PÚBLICO

Flávio Dino suspende 'penduricalhos' de servidores e decisão impacta o Pará

Medida atinge benefícios que garantem supersalários acima do teto constitucional em todas as esferas e pode abrir espaço para investimentos em áreas sociais

07.02.26 7h00

Carnaval seguro

Golpes e fraudes preocupam mais de 90% dos brasileiros durante o Carnaval

Paraenses confirmam o medo e contam as medidas adotadas para evitar problemas na folia

07.02.26 7h00

Economia

ACP é declarada Patrimônio Cultural Imaterial do Pará por lei estadual

Associação Comercial do Pará é reconhecida pela relevância histórica, social e econômica para o desenvolvimento do Pará

06.02.26 20h20

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

INVERNO AMAZÔNICO

Robótica agrícola avança no Pará e promete transformar a colheita do açaí

Com robôs escalando palmeiras e operadores treinados em minutos, o estado dá passos firmes rumo a uma nova era no campo.

01.02.26 6h30

TRIBUTOS

Pará lidera arrecadação de impostos no Norte, mas contribuinte questiona retorno em serviços

Estado já somou R$ 6 bilhões em impostos nos primeiros 30 dias de 2026. Empreendedores relatam carga tributária de até 40% em equipamentos e precariedade na infraestrutura pública.

31.01.26 17h00

Economia

Caso Banpará – Master mobiliza parlamentares no Pará

Banpará investiu mais de R$ 90 milhões em fundo ligado ao Banco Master

27.01.26 7h15

ECONOMIA

Investimentos em 2026: como começar e onde aplicar diante dos juros altos

Com Selic ainda elevada e expectativa de mudanças no cenário econômico, especialistas orientam iniciantes e analisam tendências para quem quer investir melhor neste ano

01.02.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda