Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Golpes e fraudes preocupam mais de 90% dos brasileiros durante o Carnaval

Paraenses confirmam o medo e contam as medidas adotadas para evitar problemas na folia

Thaline Silva*
fonte

A Serasa oferece o Seguro Bolsa Protegida, que prevê indenização em casos de roubo ou furto qualificado (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Curtir o Carnaval está entre os momentos mais aguardados do ano por muitos brasileiros. A expectativa, no entanto, vem acompanhada do medo de golpes e fraudes na época festiva. Uma pesquisa divulgada pela Serasa aponta que 74% dos brasileiros consideram alto ou muito alto o risco de sofrer golpes e fraudes durante o Carnaval, exigindo cuidados extras com a segurança, especialmente financeira, para quem tem planos pra festa.

O levantamento revela ainda que 44% da população afirma se preocupar mais com a segurança nesse período, marcado por grandes aglomerações e intensa movimentação de pessoas. Esse é o caso da estudante paraense Fernanda Ferreira, de 23 anos, que vai viajar para o Rio de Janeiro durante o carnaval. 

VEJA MAIS 

image Golpe da central de banco falsa: o que é, como identificar e o que fazer
Golpistas têm usado links e QR codes indevidos para furtar dinheiro e acessar dados sensíveis de clientes

image Golpes contra idosos: saiba identificar a fraude do falso funcionário do INSS
Criminosos têm se passado por servidores do órgão para enganar vítimas

Para reduzir os riscos, Fernanda conta que adotou uma série de medidas preventivas antes da viagem. “Pretendo desativar a função de compras por aproximação do cartão, ativar o ‘modo rua’ do banco, que permite definir um limite de gastos, usar doleira para guardar os itens essenciais e levar dinheiro em espécie, para evitar usar o celular para fazer Pix na rua, principalmente nos bloquinhos”, afirma.

Segundo ela, os cuidados devem ser redobrados durante a festa. “A gente precisa ter atenção em qualquer lugar, mas no Carnaval isso se intensifica, porque as cidades ficam mais cheias e os ambientes mais movimentados”, destaca.

Riscos aumentam no período carnavalesco

O início do ano costuma concentrar aumento de despesas e maior circulação de pessoas, impulsionados por viagens e festas populares. Esse cenário contribui para o crescimento de golpes e fraudes, conforme aponta pesquisa realizada pela Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box. De acordo com os dados, 96% dos brasileiros percebem risco de golpes durante o Carnaval.

Entre os 16% que afirmaram já ter sido vítimas de golpes ou fraudes em carnavais anteriores, 80% não conseguiram recuperar nenhum valor perdido. Além do prejuízo financeiro, as consequências emocionais também são relevantes: 55% relataram sentimentos de raiva e indignação, enquanto 34% disseram ter desenvolvido ansiedade ou medo de sair de casa após a experiência.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Gabi Gutierrez, repórter do núcleo de Política e Economia

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Serasa

carnaval 2026
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

SAÚDE

Reajuste no preço dos medicamentos pressiona orçamento familiar

Mesmo considerado baixo, aumento previsto para 2026 preocupa quem depende de remédios contínuos e compromete renda de idosos e pacientes crônicos

07.02.26 8h00

SERVIÇO PÚBLICO

Flávio Dino suspende 'penduricalhos' de servidores e decisão impacta o Pará

Medida atinge benefícios que garantem supersalários acima do teto constitucional em todas as esferas e pode abrir espaço para investimentos em áreas sociais

07.02.26 7h00

Carnaval seguro

Golpes e fraudes preocupam mais de 90% dos brasileiros durante o Carnaval

Paraenses confirmam o medo e contam as medidas adotadas para evitar problemas na folia

07.02.26 7h00

Economia

ACP é declarada Patrimônio Cultural Imaterial do Pará por lei estadual

Associação Comercial do Pará é reconhecida pela relevância histórica, social e econômica para o desenvolvimento do Pará

06.02.26 20h20

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

INVERNO AMAZÔNICO

Robótica agrícola avança no Pará e promete transformar a colheita do açaí

Com robôs escalando palmeiras e operadores treinados em minutos, o estado dá passos firmes rumo a uma nova era no campo.

01.02.26 6h30

TRIBUTOS

Pará lidera arrecadação de impostos no Norte, mas contribuinte questiona retorno em serviços

Estado já somou R$ 6 bilhões em impostos nos primeiros 30 dias de 2026. Empreendedores relatam carga tributária de até 40% em equipamentos e precariedade na infraestrutura pública.

31.01.26 17h00

Economia

Caso Banpará – Master mobiliza parlamentares no Pará

Banpará investiu mais de R$ 90 milhões em fundo ligado ao Banco Master

27.01.26 7h15

ECONOMIA

Investimentos em 2026: como começar e onde aplicar diante dos juros altos

Com Selic ainda elevada e expectativa de mudanças no cenário econômico, especialistas orientam iniciantes e analisam tendências para quem quer investir melhor neste ano

01.02.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda