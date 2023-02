Litro do açaí fica mais caro em Belém; altas chegam a 3,3% em um mês

O litro do açaí médio vendido em Belém ficou 3,3% mais caro em janeiro, na comparação com dezembro, de acordo com pesquisa divulgada nesta terça-feira (28) pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), com base em levantamento feito em supermercados, feiras e outros pontos de vendas da capital.

Conforme apontado pelo órgão, o preço encontrado nos estabelecimentos ficou em uma média de R$ 19,28 no último mês do ano passado, mas alcançou os R$ 19,92 em janeiro deste ano.

Cada local, no entanto, tem um valor diferente. Por exemplo, na última semana do mês passado, o litro do açaí médio, o mais consumido em Belém, foi encontrado entre R$ 12 e R$ 20 nas feiras livres, enquanto, nos supermercados, o preço do produto variou entre R$ R$ 17,95 e R$ 22 o litro.

Já o custo do açaí grosso teve uma variação positiva de 2,2% em janeiro, na comparação com dezembro, e a média de preços passou de R$ 29,27 para R$ 29,93 de um mês para o outro. Nas feiras livres, o preço ficou em torno de R$ 30; nos supermercados, entre R$ 28 e R$ 32.

O Dieese também comparou os valores atuais com os de um ano atrás. De janeiro de 2022 a janeiro de 2023, o comportamento foi oposto, e o preço do açaí caiu 9,63% (tipo médio) e 4,34% (tipo grosso). As pesquisas do Dieese mostram que, para os meses seguintes, a tendência é de novas altas no custo do litro do açaí em Belém.