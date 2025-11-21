Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Lib Talks Amazônia: afeto, inovação e crédito são o caminho para o sucesso dos negócios

Primeira edição do Lib Talks Amazônia, realizada nesta sexta (21), reuniu especialistas em Belém; projeto percorrerá as nove capitais da região, com próxima parada em Manaus

Gabriel da Mota
fonte

Painelistas e mediadora do primeiro Lib Talks Amazônia, realizado no Espaço Romulo Maiorana nesta sexta (21), com patrocínio do Sicredi (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Transformar saberes ancestrais em produtos de alto valor agregado, superar barreiras burocráticas que travam a inovação e democratizar o acesso ao crédito orientado. Esses foram os pilares debatidos na primeira edição do Lib Talks Amazônia, evento promovido pelo Grupo Liberal na noite desta sexta (21), no Espaço Romulo Maiorana, em Belém. Com o tema "Mulheres que empreendem: ancestralidade, criatividade e a força da floresta", o encontro — patrocinado pelo Sicredi — reuniu vozes que protagonizam a bioeconomia na região e marcou o início de uma jornada ambiciosa: o projeto viajará pelas nove capitais da Amazônia Legal, levantando as especificidades de cada território, com a próxima edição já confirmada para Manaus.

Mediado pela jornalista e diretora de Portal e Redes do Grupo Liberal, Mary Tupiassu, o painel demonstrou que a bioeconomia não é apenas um conceito acadêmico, mas uma prática diária de resistência e adaptação.

Assista à integra do painel aqui.

Do cacau commodity à memória afetiva

A abertura dos debates trouxe a experiência de Izete Costa, a Dona Nena, fundadora da marca "Filha do Combu". Ela detalhou a transição de um modelo econômico de exploração para um de valorização. "Antigamente, a gente vendia o cacau commodity para os atravessadores que iam vender para a indústria. Mas nós tínhamos o hábito de fazer o nosso próprio chocolate em casa", relembrou. A virada de chave ocorreu quando ela percebeu, nas feiras de Belém, que o público urbano ansiava por essa conexão perdida com a floresta.

image Izete Costa, conhecida como Dona Nena, é fundadora da marca de chocolates "Filha do Combu" (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

"Eu percebi que tinha muita coisa diferente que a gente não via em supermercado. Então, lembrei do nosso cacau embrulhado na folha, que era uma relíquia da família. Para a minha surpresa, quando cheguei na feira, a reação das pessoas foi de memória afetiva. Elas diziam: 'Olha, a minha mãe fazia, a minha avó fazia'. Eram pessoas que saíram do campo para ir para a cidade buscar trabalho e encontraram ali um reencontro", afirmou Dona Nena.

A produtora também contextualizou seu negócio no cenário global, citando a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30) como uma vitrine fundamental, mas alertando para a necessidade de conhecimento real sobre a região. Ela revelou que, horas antes do evento, recebeu uma representante da ONU em sua propriedade. "As pessoas falavam muito da Amazônia, mas não a conheciam. Agora, mostramos nossas ansiedades de melhora. Queremos políticas públicas para que a gente continue lá com dignidade, preservando essa biodiversidade que é vida para o mundo inteiro", completou.

Beleza limpa e o gargalo das patentes

A farmacêutica Daniela Cunha, fundadora da Qury Natural Beauty, falou sobre os desafios da ciência aplicada à floresta. Ela defendeu o conceito de "beleza limpa" e consumo consciente, argumentando que a sustentabilidade deve permear toda a cadeia, não apenas o líquido dentro do frasco. "Quando a gente fala de consumo consciente, não pode pensar só no cosmético, tem que pensar na embalagem. Eu trabalho hoje só com vidro e papel certificado (FSC), de florestas sustentáveis. E trabalhamos a economia circular: a semente do cupuaçu, que antes se estragava enquanto se usava a polpa, hoje é aproveitada integralmente", explicou.

image Daniela Cunha é farmacêutica e fundadora da Qury Natural Beauty (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

No entanto, Daniela expôs um gargalo técnico que freia o desenvolvimento de biocosméticos na região: a legislação de patentes. Segundo a especialista, proteger a propriedade intelectual de um produto natural no Brasil é complexo, pois pequenas alterações na fórmula configuram um novo produto, deixando o pequeno empreendedor vulnerável à cópia.

"A gente não consegue registrar o produto de forma a se proteger totalmente no Brasil. Se você muda 1% da formulação, já é outro produto. A solução que encontramos para o próximo passo é uma parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA). Estamos fazendo uma transferência de propriedade intelectual de tecnologia verde. Vamos desenvolver óleos vegetais da Amazônia com tecnologia, e aí sim conseguimos proteger a tecnologia, o processo, e não apenas o produto final", detalhou a farmacêutica.

Dinheiro que educa e transforma

Para que a inovação de Daniela e a tradição de Dona Nena ganhem escala, o capital é indispensável. Karoline Alves, assessora de Negócios PJ do Sicredi, enfatizou que o papel da instituição financeira mudou: deixou de ser apenas um balcão de empréstimos para ser um centro de consultoria, com foco especial no empoderamento feminino. Ela citou o Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe), linha em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), como exemplo de política afirmativa para mulheres.

image Karolina Alves, assessora de Negócios PJ do Sicredi (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

"Hoje temos linhas direcionadas só para mulheres, para impulsionar pequenas empresas. Mas a preocupação vai além de 'quanto vou te ofertar'. Fazemos um trabalho forte de educação financeira, orientando sobre o que é lucro, o que é pró-labore, se a precificação está correta. O dinheiro vai realmente alavancar o negócio ou trazer um endividamento porque a pessoa não sabe utilizar o recurso? No cooperativismo, o associado é dono, então o foco é o crescimento sustentável", pontuou Karoline.

A visão foi complementada por Diego Paes, gestor de marketing do Sicredi, que justificou o apoio ao Lib Talks como uma estratégia de fortalecimento regional. "A gente fala muito sobre a Amazônia, mas geralmente tem pessoas de fora querendo falar sobre ela. Um projeto como esse, aqui na nossa casa, faz todo o sentido porque traz o protagonismo de falas amazônicas por amazônidas. Apoiar o empreendedorismo feminino não pode ser só no discurso, tem que ser de maneira prática, colocando o recurso para que essas mulheres transformem a realidade de suas famílias", afirmou Paes.

image Diego Paes, gestor de marketing do Sicredi (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Identidade e expansão regional

Durante a mediação do painel, a jornalista Mary Tupiassu fez uma defesa enfática da identidade paraense diante dos olhares externos trazidos por eventos como a Conferência do Clima. Para a diretora do Grupo Liberal, o momento é "didático" para o mundo e de afirmação para quem vive aqui.3

image Mary Tupiassu, jornalista socioambiental e diretora de Portal e Redes do Grupo Liberal (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

"As pessoas falam que o paraense é bairrista, mas não é. O paraense é consciente dos seus valores, por isso ele tem uma autoestima elevada. A gente não abaixa a cabeça no que a gente sabe: que a nossa gastronomia, nossa música e nossa cultura são incríveis", disse Mary.

Ela também anunciou a dimensão continental que o projeto tomará a partir de agora. O debate em Belém foi apenas o primeiro de uma série que percorrerá toda a Amazônia Legal. "Cada parte da Amazônia tem sua especificidade. Esse projeto é lindo e o Grupo acredita muito no que ele pode trazer para a nossa audiência multiplataforma. O próximo será em Manaus, e vamos seguir mostrando que esse caminho da bioeconomia como geração de receita é viável para todo o Brasil", acrescentou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

lib talks

amazônia

espaço romulo maiorana

grupo liberal

sicredi
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Preço farinha

Farinha de mandioca volta a subir e pesa no bolso das famílias paraenses, aponta Dieese

O aumento mais recente representa alta de 3,30% em relação a setembro

24.11.25 13h12

PEDIDO

Defesa de Daniel Vorcaro aciona STJ com pedido de habeas corpus para banqueiro

Segundo a defesa, ele não fugiu e sim tinha a intenção de viajar para Dubai para fechar um negócio.

24.11.25 13h03

CONCURSOS DO NORTE

Com salários de até R$ 37 mil, concursos públicos no Norte devem oferecer mais de 10 mil vagas

Oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade e há destaque para os concursos no Pará, que somam centenas de vagas em diversos órgãos estaduais e municipais.

24.11.25 7h15

imposto de renda

Restituição do IR: veja se você é um dos quase 5 mil paraenses contemplados no novo lote

No Pará, contribuintes irão receber valores que somam R$ 8.238.589,79

23.11.25 9h45

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Chance imperdível

Leilão tem veículos com lances a partir de R$ 0,25 em Belém; saiba como participar

Prefeitura abre inscrições para participação presencial e virtual no leilão público de 600 veículos, entre carros e motos, retidos no pátio da Segbel

12.11.25 17h16

CARREIRAS

Pará deve gerar 12 mil empregos na indústria até 2027; saiba como se preparar

Indústria paraense vive fase de transformação e aposta em cursos voltados à inteligência artificial, automação e sustentabilidade; Senai e Fiepa ampliam programas de qualificação para preparar mão de obra diante do cenário.

17.11.25 8h30

Economia

Belém integra primeira fase do 'Gás do Povo' com gás gratuito a famílias

Programa estreia em 10 capitais e deve beneficiar 15 milhões de lares até 2026

19.11.25 19h43

PRESO

Dono do Master tentou fugir para exterior em jatinho e foi preso pela PF no aeroporto

A suspeita é que a informação do mandado de prisão já tinha vazado para Daniel Borcaro, dono do Banco Master

18.11.25 8h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda