Lib Talks Amazônia: 'Faz todo sentido apoiar o protagonismo de falas amazônicas', diz Sicredi

O fortalecimento da economia local por meio da valorização de quem vive na região foi o ponto central da avaliação de Diego Paes, gestor de marketing do Sicredi, sobre a parceria com o Lib Talks Amazônia. Durante o evento, realizado nesta sexta-feira (21) pelo Grupo Liberal, no Espaço Romulo Maiorana, o executivo enfatizou a importância de dar voz aos "amazônidas".

Para Paes, o evento se destaca por inverter a lógica comum de debates sobre a região, trazendo os protagonistas locais para o centro do palco. O encontro reuniu empreendedoras como Dona Nena e Daniela Cunha para discutir cases de sucesso.

"A gente fala muito sobre a Amazônia, mas geralmente tem pessoas de fora querendo falar sobre ela. Então, um projeto como esse aqui na nossa casa, que é Belém, no coração da Amazônia, faz todo o sentido. É o protagonismo de falas amazônicas por amazônidas. Para o Sicredi, que é uma instituição financeira que se empenha em desenvolver a economia e o empreendedor local, participar e apoiar esse momento é essencial", afirmou Diego.

Foco no empreendedorismo feminino

O gestor chamou a atenção para as linhas de crédito específicas debatidas durante o evento, voltadas para negócios liderados por mulheres. Segundo ele, o apoio precisa ultrapassar o discurso e se concretizar em recursos práticos que transformem a realidade das famílias e girem a economia de Belém.

"Hoje são oferecidas linhas de crédito que focam em negócios com condições especiais e que, como regra, exigem que tenha, pelo menos, uma mulher como sócia majoritária ou um negócio que, em sua totalidade, tenha mulheres no quadro social. Isso mostra como é importante apoiar o empreendedorismo feminino não só no discurso, mas de maneira prática", pontuou.

Consultoria financeira

Diego Paes reforçou ainda que o papel da cooperativa vai além da oferta de produtos, atuando como uma consultoria para evitar o endividamento e viabilizar sonhos. Ele deixou um convite aberto aos empreendedores paraenses.

"Estamos sempre de portas abertas para receber esse empreendedor, sem compromisso, para tomar um cafezinho e tirar todas as dúvidas. O nosso primeiro intuito, antes de fazer qualquer oferta, é sermos verdadeiros consultores da vida dessa pessoa, entendendo a necessidade dela e sugerindo um caminho que não a endivide, mas que possibilite usar o dinheiro para realizar o seu sonho", concluiu.