Ebserh abre concurso público para médicos; há vagas para Belém

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) abriu concurso público para a área médica, e disponibilizou 152 vagas para profissionais em hospitais universitários federais administrados pela estatal e ainda formará o cadastro de reserva. O Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Pará, em Belém, está na lista de hospitais contemplados.

Conforme o edital, os interessados devem se inscrever no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a banca examinadora que fará o concurso. O edital foi publicado no Diário Oficial da União, na segunda-feira (5). As vagas estão distribuídas em 96 especialidades, a exemplo de cirurgia geral; ginecologia e obstetrícia; pediatria; anestesiologia; cardiologia; clínica médica e oncologia, além de outras definidas conforme a necessidade de cada hospital.

Os salários iniciais variam conforme a jornada de trabalho: 24 horas semanais: R$ 11.464,35; 40 horas semanais: R$ 19.107,31. A inscrição para a área médica vai até as 23h59 do dia 30 deste mês de janeiro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 180, e deverá ser pago até 2 de fevereiro.

Pedido para isenção da taxa termina nesta quarta-feira (7)

De acordo com o edital, pessoas com inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde vão poder solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição até esta quarta-feira (7).

Os candidatos que concorrem às vagas reservadas às pessoas com deficiência serão submetidos ao procedimento de análise documental para caracterização da deficiência. E os candidatos negros, indígenas e quilombolas serão submetidos ao procedimento de verificação documental complementar à autodeclaração.

Provas vão ser aplicadas em 29 de março

As provas objetivas terão 60 questões de múltipla escolha, e serão aplicadas, simultaneamente, em 42 municípios de todas as 27 capitais das unidades da federação, em 29 de março. A etapa é eliminatória e classificatória. O resultado definitivo da prova objetiva será divulgado em 11 de maio.

Também contarão para a classificação: a prova de títulos e experiência profissional do candidato. Essa etapa avalia a formação acadêmica (doutorado, mestrado, especialização) e o tempo de serviço na área.

Os candidatos aprovados e classificados serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com contrato experimental de 90 dias. O prazo de validade deste concurso público é de um ano, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

Confira os Hospitais participantes:

A Ebserh agrupou os hospitais participantes do concurso por macrorregião:

Macrorregião 1 (Norte)

Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Pará, Belém (PA);

Hospital Universitário Getúlio Vargas da Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM);

Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá, Macapá (AP);

Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, São Luiz (MA);Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí, Teresina (PI);

Hospital Universitário da Universidade Federal de Roraima, Boa Vista (RR).

Macrorregião 2 (Nordeste I)

Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza (CE);

Hospital Universitário Júlio Bandeira da Universidade Federal de Campina Grande, Cajazeiras (PB);

Hospital Universitário Alcides Carneiro da Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande (PB);

Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa (PB);

Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal (RN);

Maternidade Escola Januário Cicco da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal (RN);

Hospital Universitário Ana Bezerra da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Santa Cruz (RN).

Macrorregião 3 (Nordeste II)

Hospital Universitário Professor Alberto Antunes da Universidade Federal de Alagoas, Maceió (AL);

Maternidade Climério de Oliveira da Universidade Federal da Bahia, Salvador (BA);

Hospital Universitário Professor Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia, Salvador (BA);

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, Recife (PE);

Hospital de Ensino Dr. Washington Antônio de Barros da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina (PE);

Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe, Aracaju (SE);

Hospital Universitário de Lagarto da Universidade Federal de Sergipe, Lagarto (SE).

Macrorregião 4 (Centro-Oeste)

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (sede), Brasília

Hospital Universitário de Brasília da Universidade de Brasília, Brasília

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, Goiânia;

Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados (MS);

Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande;

Hospital Universitário Júlio Müller da Universidade Federal do Mato Grosso, Cuiabá;

Hospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Norte do Tocantins, Araguaína (TO).

Macrorregião 5 (Sudeste)

Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória;

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte;

Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora (MG);

Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba (MG)

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia (MG);

Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense, Niterói (RJ);

Hospital Universitário dos Servidores do Estado da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (HUSE-Unirio), Rio de Janeiro;

Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro;

Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos, São Carlos (SP).

Macrorregião 6 (Sul)

Complexo Hospitalar de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, Curitiba;

Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, Pelotas (RS);

Hospital Universitário Doutor Miguel Riet Corrêa Junior da Universidade Federal de Rio Grande, Rio Grande (RS);

Hospital Universitário de Santa Maria da Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria (RS);

Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis (SC).

SERVIÇO:

Mais informações podem ser obtidas com a Fundação Getúlio Vargas por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato, pelo telefone (0800-2834628) ou e-mail concursoebserh26@fgv.br, de segunda a sexta-feira úteis, das 9h às 17h (horário de Brasília).