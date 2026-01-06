Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Ebserh abre concurso público para médicos; há vagas para Belém

São 196 especialidades e salários chegam a R$ 19,1 mil

O Liberal
fonte

Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém, está na lista de hospitais contemplados (O Liberal / Arquivo)

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) abriu concurso público para a área médica, e disponibilizou 152 vagas para profissionais em hospitais universitários federais administrados pela estatal e ainda formará o cadastro de reserva. O Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Pará, em Belém, está na lista de hospitais contemplados.

Conforme o edital, os interessados devem se inscrever no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a banca examinadora que fará o concurso. O edital foi publicado no Diário Oficial da União, na segunda-feira (5). As vagas estão distribuídas em 96 especialidades, a exemplo de cirurgia geral; ginecologia e obstetrícia; pediatria; anestesiologia; cardiologia; clínica médica e oncologia, além de outras definidas conforme a necessidade de cada hospital.

Os salários iniciais variam conforme a jornada de trabalho: 24 horas semanais: R$ 11.464,35; 40 horas semanais: R$ 19.107,31. A inscrição para a área médica vai até as 23h59 do dia 30 deste mês de janeiro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 180, e deverá ser pago até 2 de fevereiro.

Pedido para isenção da taxa termina nesta quarta-feira (7)

De acordo com o edital, pessoas com inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde vão poder solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição até esta quarta-feira (7).

Os candidatos que concorrem às vagas reservadas às pessoas com deficiência serão submetidos ao procedimento de análise documental para caracterização da deficiência. E os candidatos negros, indígenas e quilombolas serão submetidos ao procedimento de verificação documental complementar à autodeclaração.

Provas vão ser aplicadas em 29 de março

As provas objetivas terão 60 questões de múltipla escolha, e serão aplicadas, simultaneamente, em 42 municípios de todas as 27 capitais das unidades da federação, em 29 de março. A etapa é eliminatória e classificatória. O resultado definitivo da prova objetiva será divulgado em 11 de maio.

Também contarão para a classificação: a prova de títulos e experiência profissional do candidato. Essa etapa avalia a formação acadêmica (doutorado, mestrado, especialização) e o tempo de serviço na área.

Os candidatos aprovados e classificados serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com contrato experimental de 90 dias. O prazo de validade deste concurso público é de um ano, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

Confira os Hospitais participantes:

A Ebserh agrupou os hospitais participantes do concurso por macrorregião:

Macrorregião 1 (Norte)

Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Pará, Belém (PA);

Hospital Universitário Getúlio Vargas da Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM);

Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá, Macapá (AP);

Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, São Luiz (MA);Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí, Teresina (PI);

Hospital Universitário da Universidade Federal de Roraima, Boa Vista (RR).

Macrorregião 2 (Nordeste I)

Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza (CE);

Hospital Universitário Júlio Bandeira da Universidade Federal de Campina Grande, Cajazeiras (PB);

Hospital Universitário Alcides Carneiro da Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande (PB);

Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa (PB);

Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal (RN);

Maternidade Escola Januário Cicco da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal (RN);

Hospital Universitário Ana Bezerra da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Santa Cruz (RN).

Macrorregião 3 (Nordeste II)

Hospital Universitário Professor Alberto Antunes da Universidade Federal de Alagoas, Maceió (AL);

Maternidade Climério de Oliveira da Universidade Federal da Bahia, Salvador (BA);

Hospital Universitário Professor Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia, Salvador (BA);

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, Recife (PE);

Hospital de Ensino Dr. Washington Antônio de Barros da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina (PE);

Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe, Aracaju (SE);

Hospital Universitário de Lagarto da Universidade Federal de Sergipe, Lagarto (SE).

Macrorregião 4 (Centro-Oeste)

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (sede), Brasília

Hospital Universitário de Brasília da Universidade de Brasília, Brasília

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, Goiânia;

Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados (MS);

Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande;

Hospital Universitário Júlio Müller da Universidade Federal do Mato Grosso, Cuiabá;

Hospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Norte do Tocantins, Araguaína (TO).

Macrorregião 5 (Sudeste)

Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória;

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte;

Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora (MG);

Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba (MG)

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia (MG);

Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense, Niterói (RJ);

Hospital Universitário dos Servidores do Estado da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (HUSE-Unirio), Rio de Janeiro;

Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro;

Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos, São Carlos (SP).

Macrorregião 6 (Sul)

Complexo Hospitalar de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, Curitiba;

Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, Pelotas (RS);

Hospital Universitário Doutor Miguel Riet Corrêa Junior da Universidade Federal de Rio Grande, Rio Grande (RS);

Hospital Universitário de Santa Maria da Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria (RS);

Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis (SC).

SERVIÇO:

Mais informações podem ser obtidas com a Fundação Getúlio Vargas por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato, pelo telefone (0800-2834628) ou e-mail concursoebserh26@fgv.br, de segunda a sexta-feira úteis, das 9h às 17h (horário de Brasília).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

economia

concurso público para médicos
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Oportunidades de emprego

Em Belém, Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação abre seleção para área administrativa

Inscrições online podem ser feitas até sexta-feira (9)

06.01.26 20h44

Economia

Ebserh abre concurso público para médicos; há vagas para Belém

São 196 especialidades e salários chegam a R$ 19,1 mil

06.01.26 19h12

Cobrança

IPTU 2026 em Belém: veja as regras, prazos e formas de pagamento

Mudanças já estão em vigor em todo o município, conforme divulgado no Diário Oficial

06.01.26 16h43

economia

Balança comercial brasileira tem em 2025 superávit de US$ 68,3 bi, o 3º maior da série

O resultado é o terceiro melhor da série histórica, atrás de 2023 e 2024, anos do Governo Lula.

06.01.26 15h38

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

TRANSIÇÃO

Reforma tributária: o que muda em 2026 e os principais impactos no Pará

Ano de transição do novo sistema de impostos começa com efeitos diretos no comércio e serviços paraenses

31.12.25 7h00

VAREJO

Liquidação de janeiro: lojas em Belém já fazem promoções de até 80% para queimar estoques

Descontos tentam manter movimento após fim de ano e garantir capital de giro aos lojistas

02.01.26 16h26

IPVA 2026

Confira o calendário de vencimento e valores do IPVA 2026 no Pará

Recolhimento do IPVA 2026 será feito por meio do Documento de Arrecadação Estadual (DAE)

17.12.25 10h23

ATENÇÃO, MOTORISTAS

Pagamento antecipado do IPVA 2026 no Pará começa nesta terça-feira (6)

Prazo para quitar o imposto com desconto varia conforme o final da placa; pagamento pode ser à vista ou parcelado

05.01.26 13h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda