Ebserh abre concurso público para médicos; há vagas para Belém
São 196 especialidades e salários chegam a R$ 19,1 mil
A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) abriu concurso público para a área médica, e disponibilizou 152 vagas para profissionais em hospitais universitários federais administrados pela estatal e ainda formará o cadastro de reserva. O Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Pará, em Belém, está na lista de hospitais contemplados.
Conforme o edital, os interessados devem se inscrever no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a banca examinadora que fará o concurso. O edital foi publicado no Diário Oficial da União, na segunda-feira (5). As vagas estão distribuídas em 96 especialidades, a exemplo de cirurgia geral; ginecologia e obstetrícia; pediatria; anestesiologia; cardiologia; clínica médica e oncologia, além de outras definidas conforme a necessidade de cada hospital.
Os salários iniciais variam conforme a jornada de trabalho: 24 horas semanais: R$ 11.464,35; 40 horas semanais: R$ 19.107,31. A inscrição para a área médica vai até as 23h59 do dia 30 deste mês de janeiro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 180, e deverá ser pago até 2 de fevereiro.
Pedido para isenção da taxa termina nesta quarta-feira (7)
De acordo com o edital, pessoas com inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde vão poder solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição até esta quarta-feira (7).
Os candidatos que concorrem às vagas reservadas às pessoas com deficiência serão submetidos ao procedimento de análise documental para caracterização da deficiência. E os candidatos negros, indígenas e quilombolas serão submetidos ao procedimento de verificação documental complementar à autodeclaração.
Provas vão ser aplicadas em 29 de março
As provas objetivas terão 60 questões de múltipla escolha, e serão aplicadas, simultaneamente, em 42 municípios de todas as 27 capitais das unidades da federação, em 29 de março. A etapa é eliminatória e classificatória. O resultado definitivo da prova objetiva será divulgado em 11 de maio.
Também contarão para a classificação: a prova de títulos e experiência profissional do candidato. Essa etapa avalia a formação acadêmica (doutorado, mestrado, especialização) e o tempo de serviço na área.
Os candidatos aprovados e classificados serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com contrato experimental de 90 dias. O prazo de validade deste concurso público é de um ano, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.
Confira os Hospitais participantes:
A Ebserh agrupou os hospitais participantes do concurso por macrorregião:
Macrorregião 1 (Norte)
Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Pará, Belém (PA);
Hospital Universitário Getúlio Vargas da Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM);
Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá, Macapá (AP);
Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, São Luiz (MA);Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí, Teresina (PI);
Hospital Universitário da Universidade Federal de Roraima, Boa Vista (RR).
Macrorregião 2 (Nordeste I)
Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza (CE);
Hospital Universitário Júlio Bandeira da Universidade Federal de Campina Grande, Cajazeiras (PB);
Hospital Universitário Alcides Carneiro da Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande (PB);
Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa (PB);
Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal (RN);
Maternidade Escola Januário Cicco da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal (RN);
Hospital Universitário Ana Bezerra da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Santa Cruz (RN).
Macrorregião 3 (Nordeste II)
Hospital Universitário Professor Alberto Antunes da Universidade Federal de Alagoas, Maceió (AL);
Maternidade Climério de Oliveira da Universidade Federal da Bahia, Salvador (BA);
Hospital Universitário Professor Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia, Salvador (BA);
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, Recife (PE);
Hospital de Ensino Dr. Washington Antônio de Barros da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina (PE);
Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe, Aracaju (SE);
Hospital Universitário de Lagarto da Universidade Federal de Sergipe, Lagarto (SE).
Macrorregião 4 (Centro-Oeste)
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (sede), Brasília
Hospital Universitário de Brasília da Universidade de Brasília, Brasília
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, Goiânia;
Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados (MS);
Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande;
Hospital Universitário Júlio Müller da Universidade Federal do Mato Grosso, Cuiabá;
Hospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Norte do Tocantins, Araguaína (TO).
Macrorregião 5 (Sudeste)
Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória;
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte;
Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora (MG);
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba (MG)
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia (MG);
Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense, Niterói (RJ);
Hospital Universitário dos Servidores do Estado da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (HUSE-Unirio), Rio de Janeiro;
Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro;
Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos, São Carlos (SP).
Macrorregião 6 (Sul)
Complexo Hospitalar de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, Curitiba;
Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, Pelotas (RS);
Hospital Universitário Doutor Miguel Riet Corrêa Junior da Universidade Federal de Rio Grande, Rio Grande (RS);
Hospital Universitário de Santa Maria da Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria (RS);
Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis (SC).
SERVIÇO:
Mais informações podem ser obtidas com a Fundação Getúlio Vargas por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato, pelo telefone (0800-2834628) ou e-mail concursoebserh26@fgv.br, de segunda a sexta-feira úteis, das 9h às 17h (horário de Brasília).
