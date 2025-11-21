Lib Talks Amazônia: Sicredi destaca crédito orientado e foco em mulheres empreendedoras

A importância de ir além da oferta de crédito e promover a educação financeira, especialmente para o público feminino, foi a tônica da participação do Sicredi no Lib Talks Amazônia. Nesta sexta-feira (21), Karoline Alves, assessora de Negócios PJ da cooperativa Norte, apresentou as soluções da instituição para os desafios reais de quem empreende na região.

O evento, promovido pelo Grupo Liberal no Espaço Romulo Maiorana, em Belém, com patrocínio do Sicredi, debateu cases de sucesso na Amazônia. O painel foi mediado pela jornalista Mary Tupiassu e contou também com as presenças de Dona Nena, da Filha do Combu, e Daniela Cunha, da Qury Natural Beauty.

Foco no público feminino

Durante sua fala, Karoline destacou que o apoio financeiro precisa vir acompanhado de orientação para ser efetivo. Ela citou parcerias estratégicas que facilitam o acesso ao crédito para pequenas empresas lideradas por mulheres, garantindo taxas mais atrativas e acompanhamento próximo.

"Hoje, aqui no Sicredi, a gente tem linhas direcionadas só para mulheres. Temos o FAMPE [Fundo de Aval para as Micro e Pequenas Empresas], que é em parceria com o Sebrae. Conseguimos conceder um crédito com condições mais acessíveis para as mulheres empreendedoras, pequenas empresas com faturamento até R$ 4,8 milhões. Então, conseguimos impulsionar", explicou.

A assessora ressaltou que o trabalho envolve capacitação técnica.

"Fazemos acompanhamento de como o negócio está se desenvolvendo. Além disso, atuamos forte na educação financeira em algumas entidades, como na Associação Comercial de Ananindeua, que tem um comitê só de mulheres. Fazemos toda a orientação do que é o lucro, do que é o pró-labore, se a precificação está correta. A preocupação vai além de quanto vou te ofertar. O dinheiro vai realmente impulsionar meu negócio ou trazer um endividamento porque não vou saber utilizar o recurso?", questionou.

Modelo cooperativo e humanizado

Outro ponto abordado foi o diferencial do modelo de cooperativa, onde o cliente é tratado como associado e dono do negócio. Para Karoline, "desmistificar" a imagem das instituições financeiras é essencial para criar um relacionamento mais humano e personalizado.

"Falando de desafios reais, o que mais percebemos hoje é que faltam soluções financeiras dedicadas. Existem barreiras que impedem o crescimento, como a perda de tempo com questões burocráticas. No Sicredi, você é um associado. E quando falamos associado, é porque vocês também passam a ser donos do negócio, participam das nossas decisões, das nossas assembleias", pontuou.

A executiva finalizou reforçando o papel da instituição como alavanca de desenvolvimento. "O associado tem suas próprias necessidades. Visando nisso, conseguimos ser uma instituição completa, voltada para cada estágio da vida, seja com crédito inteligente, consultoria, investimentos ou seguros. Esse é o nosso foco: manter o relacionamento mais próximo e humano. A instituição financeira, principalmente a cooperativa, está aqui para apoiar e ser um instrumento de alavancagem das pessoas", concluiu.