IPVA deve ficar 11,5% mais caro no Pará em 2023, diz Sefa

Os proprietários de veículos devem sentir um impacto no bolso em 2023. O Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) deve ficar 11,5% mais caro no Pará, segundo informações da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) enviadas à reportagem.

Em nota, o órgão informa que "com base na Fundação Instituto de Pesquisas (Fipe), que pesquisa os valores venais, de acordo com a marca/modelo dos veículos, a variação média dos preços de referência da base tributável do IPVA foi de 11,54% no Pará", diz o texto. Isso, segundo a Secretaria, resulta em uma alta média para este ano.

VEJA MAIS:

No país, o reajuste deve ser de cerca de 10% em 2023, de acordo com estimativa divulgada pela Zapay, startup de tecnologia e pagamentos de despesas com veículos, como impostos, multas e licenciamento. Esta alta seria por causa do aumento nos preços dos veículos novos e usados.

Somente em São Paulo, por exemplo, o reajuste médio no valor do IPVA ficou 22,54% em 2022. E o que muda de um Estado para o outro é o valor da alíquota cobrada pelo imposto - no Pará, o IPVA equivale a 2,5% do valor venal do veículo, aponta reportagem do Valor.

Descontos

O calendário de vencimentos referentes ao IPVA de 2023 no Pará já foi publicado pelo governo estadual. A Sefa lembra que a cobrança do imposto é feita de acordo com marca e modelo, baseada na pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

VEJA MAIS:

O pagamento antecipado do IPVA de 2023 para veículos automotores rodoviários usados poderá ser efetuado em cota única, integralmente, até a data limite para o pagamento, com o desconto do imposto, da seguinte forma: 15% sobre o valor para os veículos que não tenham multas de trânsito nos últimos dois anos; 10% calculado sobre o valor para os veículos sem multas de trânsito no ano anterior; e 5% para as demais situações.

Outras formas de quitar o IPVA, segundo a Sefa, são: em até três parcelas mensais e sucessivas, sem a incidência de descontos ou com o licenciamento anual junto ao Departamento de Trânsito (Detran).