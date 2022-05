Imposto de Renda 2022: prazo para entrega da declaração acaba nesta terça-feira (31)

Nesta terça-feira (31), se encerra o prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda 2022. O contribuinte que não entregar a declaração dentro do prazo paga multa que varia entre R$ 165,74 até 20% do valor do imposto devido. Especialistas indicam que a entrega deve ser feita mesmo incompleta, com posterior correção, para evitar pagamento de multa. As informações são do G1 Economia.

Para realizar as correções necessárias na Declaração do Imposto de Renda 2022, é necessário enviar uma Declaração Retificadora. O número do recibo encontrado na Declaração original será necessário. Além disso, o modelo enviado na primeira Declaração não pode ser alterado. Declaração simples é indicada para quem não tem muitas deduções a fazer, enquanto a completa é indicada para quem faz várias deduções.

Tipos de dedução para a Declaração do Imposto de Renda 2022:

Saúde

Educação

Dependentes

Previdência Privada

Pensão Alimentícia

Gastos profissionais autônomos (livro-caixa)

Doações

Para quem não declarou a tempo, o valor varia. A multa é de 1% ao mês sobre o valor do imposto devido, podendo chegar a 20%. Quem não tem imposto a pagar, a multa tem valor definido em R$ 165,74. Além da multa, o CPF pode ficar irregular, impedindo liberação de empréstimos, passaporte, certidão negativa para venda ou aluguel de imóveis e até prestar concurso público.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)