Receita Federal: processo seletivo tem vagas no Pará; saiba como participar

A Receita Federal abriu processo seletivo aberto para credenciamento de peritos autônomos. Os profissionais selecionados devem atuar nas jurisdições da Alfândega de Belém (ALF/BEL) e Santarém (DRF/SAN).

Estão abertas 20 vagas, com contratação sem vínculo empregatício com a Receita Federal. As inscrições devem ser realizadas pelo e-mail peritos.pa.alfbel@rfb.gov.br, a partir de quinta-feira (dia 26) até às 17h do dia 15 de junho, solicitando a abertura do processo digital. É preciso informar, no ato de inscrição, nome, CPF e número de identificação do candidato e órgão emissor da identificação.

Após a solicitação, o participante deve receber o número do processo digital, em seguida, deverá acessar o site da Secretaria Especial da Receita Federal, acessar o Portal e-CAC por meio do código de acesso ou pelo Gov.br.

O processo seletivo terá duração de dois anos, e poderá ser prorrogado por igual período, conforme critério da instituição, de forma individualizada.

Os selecionados devem prestar serviços de perícia para identificação e quantificação de mercadoria importada ou a exportar; emissão de laudos periciais sobre o Estado e o valor residual de bens.

As oportunidades exigem que os candidatos tenham experiência mínima de dois anos na área de especialização na qual concorrem, e ainda curso de graduação ou técnico, segundo a área ofertada.

São ofertadas seis vagas para mensuração de granéis, para os participantes com formação em nível superior em ciências naturais ou em qualquer uma das carreiras abrangidas pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, além de curso técnico na área agrícola.

As demais oportunidades são para engenharia mecânica; engenharia naval; engenharia eletrônica ou elétrica; geologia, engenharia geológica ou engenharia de minas; e química.