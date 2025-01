Igor Normando anuncia medidas para melhorar a arrecadação municipal e reduzir dívidas em Belém

Em seu segundo dia de mandato, o prefeito de Belém, Igor Normando, informou que já está sendo feito um levantamento para o lançamento do calendário de pagamento do IPTU. Umas das estratégias para facilitar o pagamento e as negociações será o lançamento da plataforma "Conecta Belém", que garantirá ao contribuinte um atendimento online.

“A partir do segundo mês de governo já iremos lançar [a plataforma] para garantir à população um acesso mais rápido e mais fácil, permitindo tanto a impressão do carnê de IPTU, como o pagamento virtual a quem preferir esse formato. A nossa ideia é realmente facilitar para quem quer pagar o IPTU, quem quer regularizar sua situação, para fazer isso da forma mais séria possível”, detalha.

De acordo com o prefeito de Belém, uma das medidas para melhorar a arrecadação no estado é a modernização do sistema e defende que novos empreendimentos poderiam garantir esse avanço. “Belém tem uma das piores arrecadações do Brasil entre as capitais. Infelizmente, o nosso sistema ainda é muito arcaico, precisamos fazer a modernização desse processo, inclusive dando oportunidade para arrecadar de outras formas que não seja através do IPTU. E não estou falando nem de aumento de imposto, falo de atrair novas indústrias, novos empreendimentos”, explica.

Uma campanha para regularização do IPTU já está sendo analisada em conjunto com a Secretaria Municipal de Finanças (Sefin). Para Normando, a conscientização da população sobre a importância do pagamento do IPTU, cujo recurso é investido na infraestrutura da cidade, como iluminação pública e manutenção de praças, entre outros, é fundamental para a regularização. “Não adianta a gente querer aumentar o IPTU se a inadimplência ainda é muito grande. Então é fundamental que a gente possa conscientizar a população e, ao mesmo tempo, cobrar aquilo que for justo e que a população tenha condições de pagar”, afirma.

O prefeito acrescenta, ainda, que sanar as dívidas é a prioridade neste primeiro ano de gestão e que reajustes nos preços não estão em discussão. “Nós não temos interesse de promover aumentos, a não ser que haja um reajuste nacional ou algo do gênero, para que a gente possa equiparar as tarifas e taxas de acordo com a inflação”, acrescenta.