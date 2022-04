Guerra na Ucrânia: Rússia pede ajuda ao Brasil para combater sanções

O ministro das Finanças russo, Anton Siluanov, escreveu uma carta para o ministro da Economia, Paulo Guedes, solicitando apoio do Brasil "para auxiliar na prevenção de acusações políticas e tentativas de discriminação em instituições financeiras internacionais e fóruns multilaterais". O objetivo é garantir o apoio brasileiro no Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial e G20, para combater as sanções impostas pelo Ocidente devido à Guerra na Ucrânia. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

VEJA MAIS

No documento, obtido pela agência de notícias Reuters, Siluanov relatada que, nos bastidores, está em andamento uma iniciativa para limitar ou mesmo expulsar a Rússia de processos decisórios no FMI e no Banco Mundial. As alegações do ministro das finanças russos não puderam ser confirmadas.

Com a data de 30 de março, a correspondência foi entregue pelo embaixador Rússia em Brasília a Paulo Guedes nesta quarta-feira (13) e não menciona a guerra na Ucrânia.

O secretário de Assuntos Econômicos Internacionais no Ministério da Economia, Erivaldo Gomes, ao ser questionado sobre o assunto, indicou que que Brasília gostaria que a Rússia continuasse a fazer parte das discussões em organizações multilaterais, afirmando que “manter o diálogo aberto é essencial". E completou: "Nossas pontes são as entidades internacionais e nossa avaliação é que elas precisam ser mantidas”.