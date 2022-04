Apesar de ameaça da Rússia, Suécia e Finlândia discutem entrada na Otan

A possibilidade de Suécia e Finlândia entrarem na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) parece estar cada vez mais próxima. As primeiras-ministras dos dois países discutiram o assunto nesta quarta-feira (13), em Estocolmo. A guerra na Ucrânia diminuiu a percepção de que a neutralidade era o melhor caminho para a paz. Porém, a Rússia alertou que se a adesão de Suécia e Finlândia à aliança militar liderada pelos Estados Unidos for concretizada, terá que reforçar suas defesas na região, inclusive com a implantação de armas nucleares. As informações são do Jornal Nacional e da CNN.

Magdalena Andersson, primeira-ministra da Suécia, informou que vai tomar uma decisão com a oposição em maio. O governo do país deixou claro que a eventual adesão seria uma reação e que a Rússia criou o problema.

A última vez que Suécia e Finlândia entraram em guerra foi com os russos, há quase 200 anos. A Finlândia compartilha uma fronteira de 1.300 km com a Rússia e perdeu território para os russos durante a segunda guerra mundial. A primeira-ministra do país, Sanna Mari, disse que a decisão será tomada nas próximas semanas. Um dos argumentos para a Rússia invadir a Ucrânia foi a expansão da Otan.

Ameaças

O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia e um dos aliados mais próximos do presidente Vladimir Putin, Dmitry Medvedev, disse que se os países nórdicos aderirem à aliança, a Rússia terá que fortalecer suas forças terrestres, navais e aéreas no Mar Báltico para restaurar o equilíbrio militar.

Foi levantada novamente uma ameaça de guerra nuclear. “Não se pode mais falar de nenhum status livre de armas nucleares para o Báltico – o equilíbrio deve ser restaurado”, declarou. “Até hoje, a Rússia não tomou tais medidas e não iria”, disse Medvedev. “Mas se nossa mão for forçada… tome nota que não fomos nós que propusemos isso”, completou.