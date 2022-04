Ucrânia captura político aliado do presidente da Rússia, Vladimir Putin

Forças ucranianas prenderam Viktor Medvedchuk liderança pró-Rússia na política da Ucrânia, aliado do presidente da Rússia, Vladimir Putin, e líder do principal partido de oposição. Nesta terça-feira (12), o presidente Volodymyr Zelensky publicou uma foto do político algemado. As informações são do G1 Mundo.

Desde o ano passado, Medvedchuk enfrentava um processo pro traição. Ele nega ter cometido qualquer crime e diz que Putin é padrinho de sua filha.

Em troca da liberdade do líder pró-Rússia, que teria fugido da prisão domiciliar em fevereiro, a Ucrânia pede a liberdade de prisioneiros de guerra ucranianos detidos pelas forças de Moscou.