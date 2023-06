Greve da enfermagem: profissionais protestam pelo 2º dia em Belém por novo piso salarial

Pelo segundo dia seguido, profissionais da enfermagem realizam manifestações na avenida Presidente Vargas, em Belém, para reinvindicar a liberação da verba que estados e municípios devem receber para pagar o piso salarial da categoria. Além disso, os manifestantes reivindicam melhores condições de trabalho e a implementação do Plano de Cargos Carreiras e Salários da categoria (PCCR).

A categoria aderiu a paralisação nacional e chegou a fechar as duas pistas da avenida Presidente Vargas na última quinta (29).

Uma assembleia geral está prevista para às 12h desta sexta-feira (30) para definir o futuro da greve.

Entenda o motivo da manifestação dos enfermeiros

Na última sexta-feira (23), o Supremo Tribunal Federal (STF) retomou o julgamento do Piso da Enfermagem. A análise da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7222 teve início em junho de 2022 e continuará até o próximo dia 30 de junho. Tanto o setor privado quanto o setor público receberam autorização para implementar o Piso Salarial da Enfermagem, respectivamente, em 1° de junho e 15 de maio. No entanto, o pagamento dos novos valores permanece pendente, o que tem gerado insatisfação na categoria em vários estados do país, incluindo os profissionais paraenses.

*A matéria segue em atualização.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com).