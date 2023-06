Em Castanhal profissionais da enfermagem não paralisam as atividades

Em Castanhal, região nordeste do estado, não houve mobilização ou manifestação da categoria. De acordo com a delegada do Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Pará - Senpa - Rosane Albuquerque, foi enviado um oficio na manhã desta quinta-feira, 29, para a Secretaria Municipal de Saúde e para as associações beneficentes informado da legitimidade da paralisação dos profissionais.

“A Sesma, assim como os Hospitais Magalhães e São José receberam o nosso ofício informando que nossa paralisação tem um respaldo jurídico. E quanto aos profissionais, decidimos não os pressionar para aderir à greve e sim os deixar bem à vontade para decidir, mas todos estão cientes de que o movimento é legítimo e não acarreta em punições. Mesmo assim muitos disseram que têm medo de serem punidos e até mesmo terem o dia descontado”, informou.

A representante da categoria informou que o Senpa está aguardando a decisão do Supremo Tribunal Federal - STF , sobre o julgamento do piso da enfermagem. “Caso o STF não decida a favor da categoria vamos sim para a frente dos hospitais em Castanhal para protestar e convocar todos os trabalhadores para aderirem à greve”, explicou Rosane Albuquerque, delegada do Senpa.