Greve da enfermagem: profissionais fecham av. Presidente Vargas em defesa do novo piso salarial

Na manhã desta quinta-feira (29), um grupo de profissionais da enfermagem realiza um protesto na avenida Presidente Vargas, entre rua da Paz e Gama Abreu, em Belém. A categoria aderiu a paralisação nacional que reinvindica a liberação da verba que estados e municípios devem receber para pagar o piso. Além disso, a caregoria também reivindica melhores condições de trabalho e a implementação do PCCR.

O trânsito no local estava fluindo apenas em uma das faixas da avenida, sob orientação por agentes da Semob. Porém, um pouco depois das 10h30, a av. Presidene Vargas foi fechada pelos manifestantes.

O julgamento do Piso da Enfermagem foi retomado no Supremo Tribunal Federal (STF) na última sexta-feira (23). A análise da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7222 teve início em junho de 2022 e prossegue até o próximo dia 30 de junho. O Piso Salarial da Enfermagem recebeu autorização no dia 1° de junho para o setor privado e em 15 de maio para o setor público. No entanto, o pagamento dos novos valores permanece pendente. A demora no pagamento do Piso da Enfermagem está causando insatisfação na categoria em diversos Estados do país, incluindo os profissionais paraenses.

Segundo o diretor de Relações de Trabalho do do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Pará (Sindsaúde-Pa), Ribamar Santos, o movimento dos profissionais tem previsão de seguir até sexta-feira (30), com possivel reavaliação da categoria sobre a continuidade. "Essa greve é pra reafirmar a nossa disposição de luta em defesa do piso nacional da enfermagem, tanto no Estado do Pará, em relação aos servidores públicos estaduais, como também, das diversas prefeituras dos municipios paraenses que o Sindsaúde representa. A nossa orientação é que os profissionais do Estado do Pará e que as nossas sub-sedes nos municípios, se organizem e se mantenham firmes na luta para garantir o piso na sua cidade. Nós vamos dar todo o apoio jurídico e logístico para que isso ocorra", pontua.

Em nota, o Conselho Regional de Enfermagem do Pará (Coren-PA) disse que reforça sua posição favorável ao pagamento do Piso Nacional da Enfermagem. "Apoiamos e defendemos a luta de valorização da categoria, cuja votação foi retomada no Supremo Tribunal Federal (STF) se encerra na próxima sexta-feira, (30). O Coren-PA está acompanhando o andamento do projeto de lei que assegura os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras da Enfermagem", diz o comunicado.

*A matéria segue em atualização.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).