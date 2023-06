Trabalhadores da enfermagem do Pará aprovam greve para a quinta-feira (29)

Os trabalhadores da enfermagem que atuam no Pará decidiram, durante uma assembleia realizada na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Pará (Sindsaúde-PA), em Belém, entrar em greve a partir de quinta-feira (29), por tempo indeterminado.

Na manhã desta sexta-feira (23), eles aprovaram a paralisação como forma de protesto contra o não pagamento do piso salarial nacional da categoria e pela implementação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) no Estado.

Durante a assembleia, enfermeiros e técnicos também decidiram realizar um ato na quarta-feira (28), na Praça da República, seguindo para a Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), onde vão reivindicar o pagamento do piso salarial da enfermagem e a implementação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) no estado.

Governo do Estado e Prefeitura de Belém foram acionados pelo Grupo Liberal para se posicionar sobre as reivindicações dos profissionais, mas, até o momento, não responderam.