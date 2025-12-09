Capa Jornal Amazônia
Economia

Economia

Governo faz apresentação oficial da Zona de Processamento de Exportação de Barcarena nesta quarta

Lutfala Bitar, presidente da Codec, destaca a importância da ZPE para o fortalecimento da base industrial e geração de empregos qualificados

ZPE de Barcarena está situada em uma área de 3,5 milhões de metros quadrados no Distrito Industrial do município (Divulgação / Governo do Pará)

O Governo do Pará apresenta oficialmente, na manhã desta quarta-feira (10/12), durante evento no Auditório Albano Franco, na Federação das Indústrias do Pará (Fiepa), Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Barcarena. A iniciativa é apontada pela gestão estadual como um marco decisivo para a política industrial e o desenvolvimento sustentável do estado. Segundo o governo, autoridades federais e estaduais, representantes do setor produtivo, investidores, academia e organizações da sociedade civil devem participar da cerimônia desta quarta. 

A proposta inicial de uma ZPE na região data de 1988, mas não progrediu devido à carência de estudos técnicos, governança e condições de implantação. Em 2019, o projeto foi retomado, com a elaboração do plano de negócios, atualização do plano industrial e qualificação de uma empresa-âncora. O processo envolveu a reestruturação do modelo de governança e a condução de toda a reabilitação federal da proposta.

A aprovação pelo Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE), divulgada em novembro do ano passado, assegura ao Pará, de forma inédita, as condições concretas para a instalação e operação da ZPE.

Agenda técnica reforça integração nacional de ZPEs

Nesta terça-feira (9), a agenda de preparação incluiu a visita do presidente da Associação Brasileira das Zonas de Processamento de Exportação, Helson Braga. O objetivo foi discutir as próximas etapas, com foco nos sistemas de alfandegamento, controle e monitoramento de recintos alfandegados e áreas segregadas.

A agenda de Braga abordou diretrizes operacionais, padrões de fiscalização e as melhores práticas de implantação. Este movimento visa fortalecer a integração do Pará ao sistema nacional de ZPEs e aprimorar os preparativos para a etapa institucional que acontece nesta quarta-feira (10).

Infraestrutura e logística para competitividade global

A ZPE de Barcarena está situada em uma área de 3,5 milhões de metros quadrados no Distrito Industrial do município, especificamente na Rodovia PA-483, na Alça Rodoviária. Desse total, 2,2 milhões de metros quadrados serão dedicados às operações industriais, incluindo armazéns, pátios de contêineres e balanças de alta precisão. O complexo abrigará ainda instalações da Receita Federal, órgãos sanitários e as áreas operacionais da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec).

Este complexo industrial foi concebido para assegurar eficiência logística, segurança operacional e alta competitividade no mercado internacional. Sua estrutura integra os modais portuário marítimo, rodoviário e fluvial, com planos futuros para conexão ferroviária.

O zoneamento produtivo da ZPE prioriza cadeias estratégicas e de alto valor agregado. Entre elas, destacam-se a transformação mineral, bioindústria, biotecnologia, química fina, eletroeletrônicos, alimentos, embalagens, logística, data centers e produtos da biodiversidade amazônica.

Codec detalha visão estratégica e impactos da ZPE

Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) participará com a apresentação "A ZPE de Barcarena e sua importância para o desenvolvimento econômico do Estado do Pará", conduzida por Antonio de Pádua Rodrigues Filho, Diretor de Estratégia e Relações Institucionais da Companhia e coordenador técnico do projeto.

"A implantação da ZPE é resultado de planejamento, articulação e rigor técnico", afirmou. Ele acrescentou que o projeto "representa desenvolvimento real, com mais inovação, emprego e competitividade internacional. É um marco decisivo para o futuro econômico do Pará", declarou Antônio Filho. 

Para Lutfala Bitar, presidente da Codec, a Zona de Processamento de Exportação de Barcarena representa um divisor de águas na trajetória industrial do Estado.  "Estamos fortalecendo nossa base industrial, gerando empregos qualificados e posicionando o Estado como referência em inovação produtiva e desenvolvimento sustentável. É um passo decisivo para a nova economia da Amazônia e para nossa inserção nas cadeias globais de valor".

Bitar reforça o caráter estratégico do projeto, descrevendo-o como "um projeto de Estado, reconstruído com base técnica, diálogo institucional e visão de futuro". Para ele, é "a maior oportunidade dos últimos anos para transformar a nossa capacidade produtiva".

A programação da apresentação inclui uma palestra de Fábio Pucci Martins, secretário-Executivo do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação. Ele abordará o tema "A Importância das ZPE como Política Pública de Indução das Exportações Brasileiras".

A presença do órgão federal ressalta o alinhamento do Pará com as diretrizes da nova política industrial brasileira. Essa política se baseia em inovação tecnológica, transição energética, produção de baixo carbono e valorização das cadeias produtivas locais.

